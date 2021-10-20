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  4. Camiden çaldıkları "Pes" dedirtti! O anlar kamerada

Camiden çaldıkları "Pes" dedirtti! O anlar kamerada

20.10.2021 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir camiden çamaşır makinesi çaldıkları belirlenen K.Y. ve Y.Y., polisin takibi sonucu yakalandı. İki şüphelinin çamaşır makinesini çalıp kağıt topladıkları arabaya koyma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Camiden çaldıkları "Pes" dedirtti! O anlar kamerada

Hırsızlık olayı, dün sabaha karşı Muratpaşa İlçesi Konuksever Mahallesi'ndeki bir camide meydana geldi.

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O ANLAR KAMERADA

Camiye giren 2 şüpheli, çamaşır makinesini kağıt topladıkları el arabasına koyup, uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI, ÇAMAŞIR MAKİNESİ CAMİ GÖREVLİSİNE TESLİM EDİLDİ

Caminin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin K.Y. ve Y.Y. olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonucu iki şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, hurdacı M.A.'ya satıldığı belirlenen çamaşır makinesi de bulunarak cami görevlisine teslim edildi. Hurdacılık yapan M.A. hakkında 'Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' ilgili işlem yapılırken, iki şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. (DHA)

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