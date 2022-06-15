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Can Yaman'da Disney+ Türkiye lansmanında tepki! Kameraları indirip çekmediler

15.06.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde olduğu kadar özellikle İtalya olmak üzere yurt dışında da projelere imza atan ünlü oyuncu Can Yaman, dünyaca ünlü yayın platformu Disney+'ın lansman gecesine katıldı. Etkinliğe girişte basın mensupları ile konuşmayan Can Yaman'ın tavrından rahatsız olan gazeteciler tepki göstererek, ünlü oyuncuya kamera kapattılar.

Ünlü oyuncu Can Yaman, yayın platformu Disney+'ın Türkiye lansman gecesine katıldı. Etkinlik alanına geçerken basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktığı iddia edilen Can Yaman, gazetecilerin tepkisini çekti.

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Basın mensupları, kendilerini yok sayan Yaman'ı, "İndirin abi, adam İtalya'nın yıldızı, Türk basınına ihtiyacı mı var?" sözleriyle eleştirdi.
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Sosyal medyada yayılan görüntülerden sonra tepki çeken Can Yaman, çok sayıda 'Ego Yaman' , 'Adam artık dünya yıldızı! Türk basınıyla muhatap olmaz ama Türkiye'de dizi çeker...' şeklinde pek çok eleştirel yorum aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Can Yaman
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