Can Yaman'ın yeni sevgilisi Francesca Chillemi kimdir? Francesca Chillemi aslen nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir?

Francesca Chillemi'ın kim olduğu sorgulanıyor. Can Yaman'ın geçtiğimiz sene evlilik hazırlıkları yaptığı spiker Diletta Leotta'dan ayrılmasının ardından yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Gelişme sonrası "Can Yaman yeni sevgilisi Francesca Chillemi kimdir?" sorusu merak ediliyor. Rol aldığı 'Sandokan' isimli dizi için İtalya'da bulunan Can Yaman yeni sevgilisine olan aşkını "Güneş gibi güzel" sözleriyle aktarıyor.

FRANCESCA CHİLLEMİ KİMDİR?

Francesca Chillemi 25 Temmuz 1985 tarihinde Sicilya'da dünyaya gelmiştir. 2003 senesinde 18 yaşındayken Miss İtalya seçilmiştir. Che Dio Ci Aiuti dizisinde Azzurra Leonardi karakterini canlandırmıştır.

2009 senesinde ise Mutasım Kaddafi ile görüntülenmiştir. Sonrasında OTB grup hissedarı Stefano Rosso ile evlilik yaşayan Francesca Chillemi, 2016 senesinde bir kız çocuğu da dünyaya getirmiştir.

FRANCESCA CHİLLEMİ'NİN ROL ALDIĞI FİLMLER

L'isola di Pietro (2019)

Natale da şef

Famiglia'da Un medico

Che Dio ci aiuti

braccialetti rossi

Cado dalle nuvole