Can Yaman kadın hayranının göğsünü imzaladı! Ünlü oyuncunun İtalya çıkartmasından ilginç anlar

Erkenci Kuş, İnadına Aşk gibi yapımlarla adını duyuran Can Yaman, her yaptığıyla gündem oluyor. Can Yaman bugün İtalya'da kadın hayranlarıyla buluştu. Bir kadın hayranının göğsünü imzalayan Yaman, o anları Instagram hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına yorum yağdı.

Can Yaman, oyunculuk kariyerinin yanında modellik de yapıyor. İtalya'ya yerleşen oyuncu, bir dönem İtalyan Spiker Diletta Leotta ile aşk yaşamıştı.

7'den 70'e birçok yaştan hayran kitlesine sahip olan Yaman'a kadın takipçileri göğsünü imzalattı. Oyuncu yoğun ilgi gördüğü buluşmadan fotoğraflar paylaştı.

Yaman, büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi.

Çekildiği fotoğrafları paylaşan oyuncuya kullanıcılardan "Çok şanslı kadınmış", "Seni seviyorum Can Yaman", "Bir numarasın", "Çok yakışıklısın Can" gibi yorumlar geldi.