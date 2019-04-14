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Canan Kaftancıoğlu'ndan Maltepe açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 14.04.2019 23:44 | Son Güncelleme

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu , Maltepe'deki yeniden oy sayımında, ilave terminaller ile yaptıkları sayımların iptal edilmesi ve bu terminallerin saydığı oyların yeniden sayılması kararına ilişkin açıklama yaptı.

Canan Kaftancıoğlu'ndan Maltepe açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"KARARA İTİRAZIMIZI YAPIYORUZ"

"Maltepe ilçe seçim kurulları YSK tarafından alınan terminal sayısı artırma kararını uygulamış olup yine YSK tarafından alınmış bir kararla artırılan sayım terminalleri iptal edilmiştir. Karara itirazımızı yapıyoruz. Sakin, sağduyulu ve kararlı bir şekilde süreci takip ediyoruz.''

"BAHARIN GELİŞİNİ ENGELLEYEMEYECEKLER"

''Hem oylar sayılsın deyip hem de süreci uzatanların takdirini İstanbul halkına bırakıyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar baharın gelişini engelleyemeyecektir."


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