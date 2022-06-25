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Canan Karatay çok sinirlendi: Günde 10 tane yiyin!

25.06.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canan Karatay, verdiği demeçlerle şaşırtmaya devam ediyor. Yaptığı çalışmalarla dikkat çeken çıkışlar yapan Canan Karatay, beslenme ve sağlık alanında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Yumurtanın en sağlıklı besinlerden biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, “Günde gönül rahatlığı ile 10 tane yiyebilirsiniz” dedi. Yumurta için 'süper besin' diyen Canan Karatay, “Yumurta kolesterolü yükseltiyor vs. diye senelerce insanların beyni yıkandı” diyerek isyan etti.

Canan Karatay çok sinirlendi: Günde 10 tane yiyin!

Prof. Dr. Canan Karatay, yıllardır yaptığı ezber bozan açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Obezite karşıtlığıyla bilinen Canan Karatay, her fırsatta doğal beslenmenin önemini vurguluyor. İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bu sefer YouTube’da katıldığı bir programda söyledikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Karatay, bu kez ‘süper besin’ dediği yumurta ile ilgili öneriler sundu, günde 10 tane yumurta yenmesi gerektiğini belirtti. Peki, Karatay’a göre yumurta nasıl tüketilmeli? Yumurta kolesterolü yükseltir mi? Yumurtada bulunan vitamin ve mineraller neler? İşte konuyla ilgili Canan Karatay’dan öneriler…

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SÜPER BESİN YUMURTA

Karatay, “Yumurta adeta ‘süper besin.’ Ama serbest gezen tavuk yumurtası olacak. Çinliler asırlardan beri günde 10 yumurta yiyor. Hamileler ve lohusalık dönemindeki kadınlar için de çok faydalı. Bebeğin gelişimine katkısı büyük. Yumurtanın beyazı da sarısı da çok faydalı. Biz doktorlar olarak bunu yasaklayamayız” dedi.

YUMURTA NASIL PİŞİRİLMELİ?

Yumurtanın çok haşlanmaması gerektiğini belirten Karatay, tüketimi konusunda şu önerileri sundu:

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“Yumurta sarısının etrafı pişmekten grileşmiş olmamalı. Çünkü o noktada proteini bozulmuş oluyor. Yumurtayı çok fazla sıvıyağda kavurmak da tehlikeli. Rafadan veya kayısı kıvamında ya da tereyağında pişmiş yumurtayı gönül rahatlığı ile yiyebilirsiniz. O zaman ekmeğe ihtiyacınız kalmaz, acıkmazsınız, hatta acıkmadığınıza da şaşırırsınız.”

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“YUMURTA KOLESTEROLÜ YÜKSELTMEZ”

Yumurtanın şekeri de düşürdüğünü belirten Karatay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şeker hastalarına senelerce yumurta verilmedi ama ben veriyorum. Diyabetlilere kolesterolü yükselttiği için yumurta tavsiye edilmiyor ancak şeker hastasının zaten kolesterolü yüksek. Bu durum yumurtadan dolayı değil, metabolik bozukluktan dolayı olur. Kolesterol yüksekliği sanıldığı kadar tehlikeli değildir. Kolesterol vücutta biriken toksinleri alt etsin diye yükseliyor.”

“BİRÇOK VİTAMİN VE MİNERAL İÇERİYOR”

Yumurta sarısı ve beyazının birçok vitamin ve mineral barındırdığını belirten ünlü profesör şöyle konuştu:

“Yumurtanın beyazında 9 tane aminoasit var. Aminoasit, proteinlerin ana maddesidir. Yumurtanın sarısında ise A, D, E, K vitaminleri ve folik asit, omega-3, omega-6 mineralleri vardır. Yumurtada ‘kolin’ denilen bir madde bulunuyor, bu madde ise beyni uyarıyor. Böylesine faydalı bir süper besinin yasaklanması mümkün değil!”

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“GÜNDE 10 TANE YİYEBİLİRSİNİZ”

Bir insanın günde 10 tane yumurtayı gönül rahatlığı ile yiyebileceğini belirten Prof. Dr. Canan Karatay, “Yumurta kolesterolü yükseltiyor vs. diye senelerce insanların beyni yıkandı, insanlar da haklı tabii. Sabah 3 tane yiyin. Çalışanlar haşlayıp yanına alsın, öğlen gibi de 3 tane tüketsin. Akşam da eğer cebiniz müsaitse pastırmalı yumurtanızı afiyetle yiyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.


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