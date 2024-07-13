Cani baba 2 yaşındaki oğlunu ısırarak öldürdü! İşkencenin detayları kan dondurdu... "Tarif edilemeyecek kadar iğrenç"

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Lancashire şehrinde 2 yaşındaki Damion Russel isimli küçük çocuk 31 yaşındaki babası tarafından canice katledildi. Mahkemede, Damion'un sağ üst uyluğunun ısırıldığı belirtildi.

Ayrıca kaburgalarında kırıklar, vücudunun her yerinde morluklar ve ağzına zorla su şişesi sokulması sonucu dudağının iç kısmında oluşan yırtık da vardı.

Baba çocuğun dengesini kaybederek düşmesi sonucunda kafasını sehpaya çarpmasıyla vefat ettiğini iddia etti.

Hardcastle, Preston Crown Court'ta dört hafta süren yargılamanın ardından cinayetten suçlu bulundu. Jürinin oy birliğiyle karara varması sadece iki saat sürdü.

En az 22 yıl hapis cezası alması koşuluyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve şartlı tahliye başvurusunda bulunabilecek.



