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    4. Cani baba 2 yaşındaki oğlunu ısırarak öldürdü! İşkencenin detayları kan dondurdu... "Tarif edilemeyecek kadar iğrenç"

    Cani baba 2 yaşındaki oğlunu ısırarak öldürdü! İşkencenin detayları kan dondurdu... "Tarif edilemeyecek kadar iğrenç"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.07.2024 09:53
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    İngiltere'nin Lancashire şehrinin Blackpool bölgesinde 31 yaşındaki Daniel Hardcastle isimli bir baba iki yaşındaki oğluna işkence uygulayarak ölümüne neden oldu. Babası tarafından vahşice öldürülen 2 yaşındaki Damion Russel isimli küçük çocuğun bedeninde ısırık izleri bulundu. Mahkeme kayıtlarında 'tarif edilemeyecek kadar iğrenç' olarak tanımlanan işkence detayları kan dondurdu.

    Cani baba 2 yaşındaki oğlunu ısırarak öldürdü! İşkencenin detayları kan dondurdu... "Tarif edilemeyecek kadar iğrenç"

    MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Lancashire şehrinde 2 yaşındaki Damion Russel isimli küçük çocuk 31 yaşındaki babası tarafından canice katledildi. Mahkemede, Damion'un sağ üst uyluğunun ısırıldığı belirtildi.

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    Ayrıca kaburgalarında kırıklar, vücudunun her yerinde morluklar ve ağzına zorla su şişesi sokulması sonucu dudağının iç kısmında oluşan yırtık da vardı.

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    Baba çocuğun dengesini kaybederek düşmesi sonucunda kafasını sehpaya çarpmasıyla vefat ettiğini iddia etti.

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    Hardcastle, Preston Crown Court'ta dört hafta süren yargılamanın ardından cinayetten suçlu bulundu. Jürinin oy birliğiyle karara varması sadece iki saat sürdü.

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    En az 22 yıl hapis cezası alması koşuluyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve şartlı tahliye başvurusunda bulunabilecek.

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