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'Canım lahmacun çekiyor' deyip kayıplara karıştı! Gelin adayı çete üyesi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2018 10:14 | Son Güncelleme

Çorum'da evlilik aşamasında olduğu Gökhan U.'nun (23) düğün için aldığı altınlarla birlikte ortadan kaybolan gelin adayı N.Ö.'nün (23), evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan bir çetenin üyesi olduğu ortaya çıktı. Gerçek kimliği tespit edilen kadın, ev adresine yapılan baskında bulunamadı. Polis, kadın ve çetenin izini sürerken, damat adayının annesi Hatice U., "Çok can yakmış bu kişilerin adalet önünde hesap verecekleri günü iple çekiyorum" dedi.

Olay, geçen ay kent merkezindeki Devane Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan ve Hatice U. çifti, oğulları Gökhan U.'yu evlendirmek için harekete geçti. Aile, aracıların devreye girmesiyle oğullarını Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki bir genç kızla evlendirebileceklerini öğrendi. Bunun üzerine Doğubayazıt’ta verilen adrese genç kızı görmeye gitti. Aileye, 'Oğlunuzla evlenecek kızımız bu, kendisi öksüz büyüdü' denilerek, N.Ö. gösterildi. Genç kızın ağabeyi olduğu belirtilen İbrahim Ö.'ye 15 bin TL, aracılara da 10 bin TL ödendikten sonra gelin adayı N.Ö., bir yakını ile birlikte Çorum'a getirildi.

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KAYIPLARA KARIŞTI

Hasan ve Hatice U. çifti, oğullarının evlenebilmesi için gelinin ailesine süt parası, elbiseler, gelinlik ve takılar olmak üzere toplam 60 bin TL masraf yaptı. Düğün için 14 Ekim tarihi belirlenip davetiyeler basıldı. Düğün salonu rezervasyonu yapıldı. Hazırlıklar sürerken, gelin adayı N.Ö., "Canım lahmacun çekiyor" diyerek damat adayı Gökhan U. ile çarşıya gitti. Gittikleri lokantada "Lavaboya gidiyorum, birazdan dönerim" diyerek, masadan kalkan N.Ö., düğün için alınan üzerinde bulunan takılarla birlikte ortadan kayboldu. Yapılan aramalara rağmen genç kadına ulaşılamadı. Dolandırıldığını anlayan Gökhan U., polise giderek şikayetçi oldu.

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GELİN ADAYI DOLANDIRICI ÇIKTI

Şikâyet üzerine, Çorum ve Ağrı'dan harekete geçen polis ekipleri, gelin adayı N.Ö.'nün Çorum başta olmak üzere pek çok şehirde çok sayıda kişiyi aynı yöntemle dolandırdığını belirledi. Gerçek adının N.B. olduğu saptanan kadının, irtibatlı olduğu çeteyle birlikte evlenme vaadiyle aileleri dolandırdığı tespit edildi. Kadına ait adrese baskın düzenleyen N.B. bulunamadı. Kadının sürekli adres değişikliği yaptığı öğrenildi. Polis ekiplerinin şüpheli kadın ve çeteyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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'BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYORUM'

Damadın annesi Hatice U., şüpheli kadının ve çete üyelerinin biran önce yakalanıp adalet önünde hesap vereceği günü iple çektiğini söyledi. Anne Hatice U., "Başta o kadın ve diğer şebeke üyelerinin biran önce yakalanmasını istiyorum. Çok can yakmış bu kişilerin adalet önünde hesap verecekleri günü iple çekiyorum. Bu dünyada da ahirette de iki elim yakalarında olacak. Bu suç şebekelerinin biran önce alınmalarını istiyorum. Bunlar toplumda daha fazla yemek, daha fazla su dahi içmesinler" dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Çorum dolandırıcılık gelin

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
siz hkediyorsunuz hangi devirde yaşıyorsunuz siz taş devrindemi mağaralardamı yaşıyorsunuz yoksa hala görücü usulü aracı usulü olcak işmi bunlar ne cahil insanlar var hala
insanlar kendi eşini kendi bulup anlaşarak severek evlenmeli zaten hayırlı bir evlilik olmazdı böyle evlilik mi kaldı haktır size 23 yaşında daha evladın ne bu acelen evlendirmeye
sen daha evlenmeden bir ton başlık parası adı altında şeyler vermişsin bir de kendi elinle şimdi neyin kafasını yaşıyorsun çorumlu teyzem. başlık parasıyla evlilikmi kaldı saf insanım benim. demekki doğru bir orantı var bu işlerde ne kadar saf o kadar hırsız kusura bakma şimdide ağla biraz belki geri gelir paralar. ama akıllanmaz tekrar bir başlık parası tiyatrosu daha olur çorumlu teyzem.
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