Canlı yayında fenalaşan Seren Serengil hastaneye kaldırıldı!

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Seren Serengil canlı yayında fenalaştı. Canlı yayını terk etmek zorunda kalan Serengil hastanede tedavi altına alındı.

Söylemezsem Olmaz programında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Seren Serengil hakkında yayın arkadaşı Arto, "Problemi var. Kendine biraz daha iyi bakması gerekiyor. Çok acil bir şey değil ama yine de sağlığı sıkıntılı. Dolayısıyla bir müddet ufak da olsa bir tedavi görmesi lazım" açıklamasını yaptı.

2016 yılında geçirdiği mide ameliyatının ardından hızla kilo veren Serengil bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. 46 kiloya kadar düşen Serengil kilo kaybetmeyi durduramadığını açıklamıştı.

Ani kilo kaybını yakalandığı Dumping Sendromu nedeniyle yaşadığını paylaşan Serengil, bu zor süreci, "Ameliyat olmazsam yaza çıkmam" sözleri ile anlatmıştı.



