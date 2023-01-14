Canlı yayında gergin anlar! Hilmi Daşdemir ve Murat Gezici birbirlerine girdi, reklama gidildi

Türkiye seçimlere adım adım yaklaşırken anket şirketleri tarafından siyasi partilerin oy oranlarına yönelik yapılan anketler yakından takip ediliyor. Optimar Araştırma Şirketi sahibi Hilmi Daşdemir ile Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici canlı yayında İYİ Parti'nin oy oranları üzerinden çıkan tartışmada birbirlerine girdi. Ortamın sakinleşmesi için reklama gidildi. Reklam sonrası ünlü anketçilerin programda yer almadığı görüldü.
Habertürk'teki canlı yayına katılan Optimar Araştırma Şirketi sahibi Hilmi Daşdemir ile Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici birbirlerine girdi. İYİ Parti'nin oy oranları üzerinden çıkan kavgada Hilmi Daşdemir, Gezici için "manipülatör" ifadelerini kullanırken Gezici ise Daşdemir'e "troll" dedi.
Gezici'nin bazı seçimlerde 20 puan yanıldığını söyleyen Hilmi Daşdemir, "Benim araştırmamı burada eleştirme hakkınız yok. Siz manipülatör birisisiniz. Manipülatör birisi olduğunuz yalan mı? Bazı seçimlerde 20 puan yanıldınız. Çünkü birileri size iş vermediği için rakamla cezalandırmaya çalıştınız. Biraz ahlaklı olur insan bunları konuşurken" diye konuştu.
Daşdemir'in sözlerine Murat Gezici "Bunun gibi troll düşünce yapıları bunu bu şekilde ifade ediyor" şeklinde cevap verdi. Bu sözlerin ardından programda gergin anlar yaşandı. Hilmi Daşdemir'in "Sen kimsin de bana troll diyorsun" demesi programdaki gerginliği artırdı.
Kavganın bir türlü dinmemesi üzerine program sunucusu ortamı sakinleştirmek için reklam arasına gitmek zorunda kaldı. Program yeniden başladığında Hilmi Daşdemir ve Murat Gezici canlı yayında yer almadı.