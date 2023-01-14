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Canlı yayında gergin anlar! Hilmi Daşdemir ve Murat Gezici birbirlerine girdi, reklama gidildi

14.01.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canlı yayında ünlü anketçiler birbirlerine girdi. İYİ Parti'nin oy oranları üzerinden çıkan kavgada bir türlü dinmedi. Ortamın sakinleşmesi için reklama gidildi. Program yeniden başladığında ise Optimar Araştırma Şirketi sahibi Hilmi Daşdemir ile Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici'nin canlı yayında yer almadığı görüldü.

Canlı yayında gergin anlar! Hilmi Daşdemir ve Murat Gezici birbirlerine girdi, reklama gidildi

Türkiye seçimlere adım adım yaklaşırken anket şirketleri tarafından siyasi partilerin oy oranlarına yönelik yapılan anketler yakından takip ediliyor. Optimar Araştırma Şirketi sahibi Hilmi Daşdemir ile Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici canlı yayında İYİ Parti'nin oy oranları üzerinden çıkan tartışmada birbirlerine girdi. Ortamın sakinleşmesi için reklama gidildi. Reklam sonrası ünlü anketçilerin programda yer almadığı görüldü.

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CANLI YAYINDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Habertürk'teki canlı yayına katılan Optimar Araştırma Şirketi sahibi Hilmi Daşdemir ile Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici birbirlerine girdi. İYİ Parti'nin oy oranları üzerinden çıkan kavgada Hilmi Daşdemir, Gezici için "manipülatör" ifadelerini kullanırken Gezici ise Daşdemir'e "troll" dedi.

"SİZ MANİPÜLATÖR BİRİSİSİNİZ"

Gezici'nin bazı seçimlerde 20 puan yanıldığını söyleyen Hilmi Daşdemir, "Benim araştırmamı burada eleştirme hakkınız yok. Siz manipülatör birisisiniz. Manipülatör birisi olduğunuz yalan mı? Bazı seçimlerde 20 puan yanıldınız. Çünkü birileri size iş vermediği için rakamla cezalandırmaya çalıştınız. Biraz ahlaklı olur insan bunları konuşurken" diye konuştu.

GEZİCİ'YE 'TROLL' YANITI

Daşdemir'in sözlerine Murat Gezici "Bunun gibi troll düşünce yapıları bunu bu şekilde ifade ediyor" şeklinde cevap verdi. Bu sözlerin ardından programda gergin anlar yaşandı. Hilmi Daşdemir'in "Sen kimsin de bana troll diyorsun" demesi programdaki gerginliği artırdı.

REKLAMA GİDİLDİ, İKİ İSİM PROGRAMDA YER ALMADI

Kavganın bir türlü dinmemesi üzerine program sunucusu ortamı sakinleştirmek için reklam arasına gitmek zorunda kaldı. Program yeniden başladığında Hilmi Daşdemir ve Murat Gezici canlı yayında yer almadı.


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