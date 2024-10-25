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  4. Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! Kübra Par yürek yakan haberi sunarken soğukkanlı kalamadı: "Birtakım şerefsizler var ya..."

Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! Kübra Par yürek yakan haberi sunarken soğukkanlı kalamadı: "Birtakım şerefsizler var ya..."

25.10.2024 10:07
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TUSAŞ saldırısında hayatını kaybeden Zahide Güçlü Ekici'nin hikayesi yürekleri dağlamıştı. Ana haber bülteninde şehit Güçlü hakkında konuşan Kübra Par gözyaşlarına hakim olamazken "Kusura bakmayın, soğukkanlı davranamayacağım" dediği anlar da dikkat çekti.

Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! Kübra Par yürek yakan haberi sunarken soğukkanlı kalamadı: "Birtakım şerefsizler var ya..."

TUSAŞ'ın başarılı mühendislerinden 37 yaşındaki Zahide Güçlü Ekici hain terör saldırısında yaşama veda etti. Güçlü tam da evlilik yıl dönümü için eşinin gönderdiği çiçeği almaya nizamiyeye indiği sırada şehit oldu. tv100'de ana haber bültenini sunan Kübra Par, "Ben bu hikayeyi sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya duyurmak istiyorum" deyip sunduğu haberde gözyaşlarını tutamadı.

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDE TERÖR SALDIRISINDA HAYATINI KAYBETTİ

Mühendis anne Zahide Güçlü Ekici, 8 yaşındaki kızının kanser olduğunu öğrenmişti. Kızının hastalığı atlatması için elinden gelen her şeyi yapmıştı. 22 Ekim'de akşam ablasının doğum gününü kutladı. Ertesi gün ise 14. evlilik yıl dönümüydü.

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Eşi, evlilik yıl dönümü nedeniyle çiçek göndermişti. Ekici de o çiçeği almak için nizamiyeye indiği sırada teröristler hain saldırıyı gerçekleştirdi. Ekici saldırıda yaşamını yitirerek şehit oldu.

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

tv100 Ana Haber Bülteni'nde Ekici'nin ölüm haberini sunan Kübra Par bu yürekleri tırmalayan hikayeyi sunarken gözyaşlarını tutamadı. "Ben bu hikayeyi sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya duyurmak istiyorum" diyen Par sözlerine şöyle devam etti:

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"BİRTAKIM ŞEREFSİZLER VAR YA HANİ..."

"Hani o terör örgütü PKK'ya bağımsız mücadelesi veren kahramanlar muamelesi yapan birtakım şerefsizler var ya, işte şu kadınımızın hikayesini izlesinler. Bu kadın masum, sivil, Türkiye'nin yetiştirdiği pırıl pırıl bir mühendisti, ne istediniz bu kadından?"

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"KUSURA BAKMAYIN, ÇOK DA SOĞUKKANLI DAVRANAMAYACAĞIM"

Haberi sonlandırırken Kübra Par, "Hiçbir kelime yetmiyor şu acıyı anlatmaya. Allah belalarını versin, başka hiçbir şey söyleyemiyorum. Kusura bakmayın, çok da soğukkanlı davranamayacağım" diyerek sözlerini noktaladı.

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ŞEHİT EKİCİ'NİN KAYINVALİDESİ: “GİTTİLER EN DEĞERLİ YERE BOMBAYI KOYDULAR, KEŞKE BENİM OLDUĞUM YERE KOYSALARDI”

İHA'da yer alan habere göre; şehit Zahide Güçlü Ekici'nin kayınvalidesi Dursine Ekici, “Bu terör artık sonlansın. Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın. Gittiler en değerli yere bombayı koydular, keşke benim olduğum yere koysalardı. İşine yıllarını vermiş insanlarımız ziyan oldu. En son bana hastalandığımı sormuştu. Torunlarımın yanına gitmiştim. ‘Neden bana uğramadın gittin?' dedi. Bambaşka bir insandı. Kimseye büyüklük taslamazdı. Hayali çocuklarını en iyi okullarda okutup yetiştirmekti. Hayatı dolu dolu yaşamak isterdi” dedi.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şehit Kübra Par TUSAŞ
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