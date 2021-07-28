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Canlı yayında kan donduran iddia: Annemi, babam ve akrabaları öldürdü

28.07.2021 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da, boynuna sarılı iple çocukları tarafından ölü bulunan Ayşe Tayurak’ın eşi A. T., cinayet şüphelisi olarak tutuklandı. Ayşe Tayurak’ın kızı E. T., annesinin ölümünün şüpheli olmadığını, babası ve akrabaları tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

Canlı yayında kan donduran iddia: Annemi, babam ve akrabaları öldürdü

Diyarbakır'da Ayşe Tayurak, boynuna sarılı iple çocukları tarafından ölü olarak bulunmuştu.

“Neler Oluyor Hayatta” programına canlı bağlanan Tayurak'ın kızı E.T., yaşadıkları sistematik şiddet ve annesinin ölümü ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

"SÜLALEDE ÖLDÜRÜLEN TEK KADIN ANNEM DEĞİL"

Annesi ve kardeşleri için adalet arayan acılı kız E.T., iddiaları ile yürek burktu. Canlı yayına bağlanan E.T., “Annem sürekli şiddet görüyordu, yüzü tanınmaz haldeydi, ölüm tehditleri alıyordu. Sonunda karakola gitti ve uzaklaştırma kararı verildi. Annemin cinayete kurban gittiğine, babam tarafından öldürüldüğüne eminim” açıklamasında bulundu.

E. T., o güne ait yaşanan korku dolu anları güçlükle anlattı. E.T., “Otururken bir insan nasıl intihar eder, kardeşimin doğum günüydü, öldürüldüğü sabah yalınayak kaçtık. Babam delilleri karartmaya çalışıyor. Komşulara yalan ifade vermek için baskı yaptılar. Babamın ailesi bizi hiç aramadı, olay günü babam kapı önünde sakız çiğniyordu, halamlar, amcamlar annemi ölümle tehdit etti. Babamın ailesinde birçok gelin masum şekilde öldürüldü. Kimse cesaret edemediği için söyleyemiyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır
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