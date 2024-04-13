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Cannes tarzıyla dillere düşmüştü! Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek hastalığını açıkladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.04.2024 12:57
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Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Nilay karakteri ile adından söz ettiren Feyza Civelek geçtiğimiz günlerde dizi ekibi ile Cannes'a gitmişti. Cannes tarzı hiç beğenilmeyen ünlü oyuncuya sosyal medyada 'Çok rüküşsün' yorumları yapılmıştı. Feyza Civelek şimdi de hastalık açıklamasıyla gündem oldu.

Cannes tarzıyla dillere düşmüştü! Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek hastalığını açıkladı

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman ve Doğukan Güngör gibi isimlerin paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Nilay karakteri ile büyük beğeni toplayan Feyza Civelek geçtiğimiz günlerde dizi ekibi ile Cannes'a gitmişti.

Cannes'ta pembe tüllü bir elbise giyen Feyza Civelek'ın tarzı hiç beğenilmedi ve 'Çok rüküşsün' yorumları yapıldı.

feyza civelek

'KOMPLE SAÇIM DÖKÜLDÜ'

Feyza Civelek şimdi de hastalık açıklamasıyla gündem oldu. 2. Sayfa'da yer alan habere göre Civelek; 'Sedef hastasıyım yurt dışından getirdiğim ilaç yan etki yaptı, komple saçım döküldü. Geçici peruk kullanıyorum' dedi.

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'SAÇMA SAPAN YORUMLARINIZI...'

Saçı ve peruğu hakkında yorun yapan herkese çok kızan Civelek, 'Saçma sapan yorumlarınızı kendinize saklayın' diyerek sert çıktı.

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