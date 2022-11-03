Cansel Çördük sitem etti! "Kalçan, göğsün büyümüş diyenler..."

Kısmetse Olur yarışmasında tanındıktan sonra değişimiyle ve erotik pozlarıyla dikkat çeken Cansel Çördük geçtiğimiz günlerde bir kadının kafasında bardak kırdı. Bir gece mekânında şarkı söyleyen kadının kafasında bardak kırdığı görüntülerle gündem olan Cansel takipçilerinden vücuduyla ilgili gelen yorumlara sitem etti.

Cansel Çördük paylaşımında "Arkadaşlar aranızda bazen ay basenleri çıkmış, kalçan göğsün büyümüş diyenler var, olabilir seviyeli şekilde her yoruma açığım. Vücudum kum saati gibi çok seviyorum kadın olarak" dedi.

CANSEL ÇÖRDÜK'TEN İTİRAF

Kısmetse Olur Cansel açıklamasının devamında ise geçen sene anoreksiye geçirdiğini itiraf ederek "Böbreğimi kaybetmek üzereydim 176 cm boyla 48'lere düştüm. Neden zayıfladın diye sormasınlar diye aylarca evden çıkamadım sonunda hastanelik oldum" dedi.



