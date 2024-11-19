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  4. Cansız bedeni kocasının arabasının bagajından çıkmıştı! Önce darp etti sonra canice katletti

Cansız bedeni kocasının arabasının bagajından çıkmıştı! Önce darp etti sonra canice katletti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.11.2024 17:16
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İngiltere'nin Londra şehrinde yaşayan 24 yaşındaki Harshita Brella'nın cansız bedeni kocasının arabasının bagajında bulunmuştu. Brella'nın Hindistan'da yaşayan acılı ailesi kızlarının ölümünden sonra damatlarının kaçtığını söyleyerek adalet arayışı başlattı. Harshita Brella'nın babası Satbir Brella , Hindistan'ın Delhi kentindeki aile evinden kızı için adalet talep etti .

Cansız bedeni kocasının arabasının bagajından çıkmıştı! Önce darp etti sonra canice katletti

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Londra şehrinde yaşayan 24 yaşındaki Harshita Brella isimli kadının cansız bedeni Ilford bölgesindeki Brisbane yolu üzerinde bir aracın bagajında bulundu ve eşi Pankaj Lamba baş şüpheli olarak ilan edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde Lamba'nın son anları yer alırken yetkililer adamın ülkeden kaçtığını düşünerek uluslararası bir arama süreci başlattı.

AİLESİ İSYAN ETTİ

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Brella'nın babası Satbir Brella BBC'ye yaptığı açıklamada, "Damadımın adalete teslim edilmesini ve kızımın cesedinin eve getirilmesini istiyorum." dedi. Brella'nın annesi Sudesh Kumari ise, "Ben sadece kızım için adalet istiyorum." ifadelerini kullandı.
Brella'nın kız kardeşi Dabas ise, kardeşinin Londra'da mutlu bir hayat sürmediğini ve özellikle evliliğinde zorluklar yaşadığını dile getirerek, "Kocasından dolayı çok zorluk çekiyordu. Kocasının kendisini dövdüğünü ve kaçtığını söyledi" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İngiltere
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