Cansu Dere'nin yeni dizisi belli oldu! Hangi kanalda yayınlanacak?

Son olarak geçen sezon Fox TV'de ekrana gelen ve kısa sürede yayından kaldırılan Ferhat ve Şirin dizisinde rol alan Cansu Dere'nin yeni dizisi belli oldu.

Ünlü oyuncu usta yapımcı Fatih Aksoy'un yeni sezonda Kanal D'de ekrana gelecek yerli Doctor Foster dizisine "Evet" dedi.

Dizinin yönetmen koltuğunda ise Yasak Elma'dan ayrılan Neslihan Yeşilyurt oturacak.

Sektörde genellikle uyarlama dizileriyle bilinen Medyapım'ın imza atacağı dizi, BBC'de her sezonu 5 bölüm olarak yayınlandı.

Dizi, bir kasabada ailesiyle mutlu bir hayat sürerken kocasının ceketinde kendisine ait olmayan bir saç teli bulan ve aldatıldığından şüphelenen bir kadının yaşadıklarını anlatıyor.

