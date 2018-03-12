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Cansu Dere Şahsiyet dizisindeki polis rolüne böyle hazırlandı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.03.2018 22:25 | Son Güncelleme

Cansu Dere, Şahsiyet dizisinde bir kadın polis rolünü canlandırdığı Nevra için çekimler öncesinde silah atış eğitimi alarak hazırlandı.

Cansu Dere Şahsiyet dizisindeki polis rolüne böyle hazırlandı!

Ay Yapım’ın puhutv’de 17 Mart Cumartesi günü yayınlanacak olan yeni dijital dizisi “Şahsiyet”te cinayet büro polisi Nevra’yı canlandıran Cansu Dere, rolüne hazırlık için silah eğitimi aldı.

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Uzun süredir atış poligonunda atış talimleri yapan ve son derece başarılı olan oyuncu, polis karakterine bürünebilmek için sıkı çalışıyor. Cansu Dere, atış eğitiminin yanı sıra, karakterinin psikolojisini izleyiciye doğru yansıtabilmek için, emekli bir kadın komiser danışmanlığında rolüne hazırlandı. Dere, böylece polislik mesleğinin ayrıntılarını iyice öğrenme şansı buldu.

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Dizide Haluk Bilginer, Cansu Dere, Müjde Ar, Hüseyin Avni Danyal, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili, Şenay Gürler, İbrahim Selim, Fırat Topkorur, Recep Usta, Rabia Soytürk, Ayhan Kavas rol alıyorlar. Ay Yapım’ın yeni dijital dizisi “Şahsiyet”, Hakan Günday’ın özgün hikayesi.

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Onur Saylak’ın yönetmen koltuğuna oturduğu “Şahsiyet”, 60 dakika olarak yayınlanacak. Dizide usta oyuncu Müjde Ar, 9 yıl sonra bir projede yer alacak.

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Şahsiyet cansu dere

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