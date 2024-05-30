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  4. Banyoda oğlunun boğazını jiletle kesen anne intihar etti! Acılı baba korkunç manzarayla karşılaştı

Banyoda oğlunun boğazını jiletle kesen anne intihar etti! Acılı baba korkunç manzarayla karşılaştı

30.05.2024 06:19
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Bursa'da yaşayan 53 yaşındaki Ümran Özmen, fiziksel engelli oğlu 31 yaşındaki Yusuf Hakan Özmen'in boğazını jiletle keserek öldürdü. Anne Özmen, aynı jiletle kendi boğazını keserek intihar etti. Eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaşan baba, hayatının şokunu yaşadı.

Banyoda oğlunun boğazını jiletle kesen anne intihar etti! Acılı baba korkunç manzarayla karşılaştı

Bursa'daki korkunç olay, dün saat 18.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi E233 Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde evine gelen Ahmet Özmen, eşi Ümran ile fiziksel engelli oğlu Yusuf Hakan Özmen'i banyoda kanlar içinde yatarken buldu.

ÇOK SAYIDA EKİP ESEVK EDİLDİ

Baba Ahmet Özmen'in ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki kontrollerinde boynunda kesik bulunan Yusuf Hakan Özmen'in hayatını kaybettiğini belirlerken, ilk müdahalesi yapılan anne Ümran Özmen, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde anne Ümran Özmen'in oğlu Yusuf Hakan'ı boğazını jiletle kestiği ardından da aynı jiletle kendi boğazını keserek intihara teşebbüs ettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Yusuf Hakan Özmen'in cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

5 SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan Ümran Özmen, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen, olaydan 5 saat sonra kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Anne ve oğlunun hayatını kaybettiği olayın ardından baba Ahmet Özmen gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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