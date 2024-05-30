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  4. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: Tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: Tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz

30.05.2024 07:14
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Son dakika haberi: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaptığı açıklamada "Tam bğımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz. Bağısız Filistin devletinin BM'ye tam üyelik talebi yerien getirilmeli" dedi. Şi, ayrıca Yakın Doğu Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 milyon dolar bağışlayacaklarını belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: Tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz

Son dakika: Pekin'de gerçekleşen Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nda konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaptığı açıklamayla tam bağımsız bir Filisin devletinin kurulmasını desteklediklerini duyurdu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Filistin Devleti'nin yeniden inşaasına yardımcı olacaklarını ve Birleşmiş Milletler'e tam üye olarak katılması için destekleyeceklerini söyledi.

"3 MİLYON DOLAR BAĞIŞLAYACAĞIZ"

Bölgeye maddi destek sağlanacağını da belirten Şi, Gazze'ye yönelik acil insani yardıma destek olarak Yakın Doğu Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 milyon dolar bağışlayacaklarını belirtti.

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Çin 2026 yılında gerçekleşecek ikinci Çin-Arap zirvesine ev sahipliği yapacak.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin Filistin
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