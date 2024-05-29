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Bursa'da vahşet! 3 çocuğunu evinin bodrumunda katletti: 'Olayı öğrenince inanamadık'

29.05.2024 19:34
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Bursa'da 39 yaşındaki Murat Kılıç, evinin bodrumunda kızları 11 yaşındaki Zeynep ile 6 yaşındaki Aslı Kılıç'ı kesici aletle, 3 yaşındaki oğlunu ise boğarak öldürdü. Polise teslim olan Kılıç, "Ben, üç yavrumu öldürdüm. Kendi canıma kıymak istedim Başaramadım. Bilginiz olsun" dedi.

Bursa'da vahşet! 3 çocuğunu evinin bodrumunda katletti: 'Olayı öğrenince inanamadık'

Olay, saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar sokakta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Geçimini boyacılık yaparak kazanan Murat Kılıç'ın eşi Gülay Kılıç, geçen yıl 3 çocuğunu da bırakarak evi terk etti.

ÇOCUKLARINI KATLETTİ

Bodrum katında oturan Murat Kılıç, birlikte yaşadığı çocukları Zeynep ve Aslı’yı kesici aletle, oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı ise boğarak öldürdü.

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"BAŞARAMADIM"

Çocuklarını öldüren Murat Kılıç'ın daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek hizmet binasına giderek, 'Ben, üç yavrumu öldürdüm. Kendi canıma kıymak istedim Başaramadım. Bilginiz olsun" dedi.

Kısa sürede belirtilen adrese giden polis ekipleri talihsiz üç çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı. Cesetler, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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"İNANAMADIK"

Mahalle sakinleri, "Murat Kılıç kendi halinde bir kişiydi. Kimseye zararı yoktu. Sabah evinden sesler geldi. Daha sonra kesildi. Olayı öğrenince inanamadık" dedi.

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Olayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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