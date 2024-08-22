Cansu Dere'ye aşk hayatı soruldu! Yanıtıyla yine gündem oldu: Kadın haklı beyler...

Yer aldığı projelerin yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken ünlü oyuncu Cansu Dere sık sık özel hayatıyla merak konusu oluyor.

Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamaya çalışan Cansu Dere son olarak Sadakatsiz dizisinde rol aldı. Bir alışveriş merkezi çıkışında görüntülenen Cansu Dere, gazetecilerin sorularını yanıtlandırdı.

Gazetecilerden birinin 'Neden yalnızlığı tercih ediyorsunuz?' sorusu üzerine Cansu Dere kendini tutamadı.

Cansu Dere, "Manasız bir şeyin içinde olmam sizleri daha çok üzebilirdi. Böylesi daha doğru olabilir. İnsanın kendi mutlu olması başka bir şey! Tabii ki de yol arkadaşı olursa ne güzel, ama hiçbir şeye mecburiyeti yoktur insanın" dedi.

Muhabirlerin 'Sizi etkilemenin bir yolu var mı?' sorusuna ise Dere, "Bilmiyorum, ama zekâ hepimiz için önemlidir" diye konuştu.

Cansu Dere'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu. Bu sözleri duyanlar "Yürü be Cansu aynı ben", "Gururlu bir yalnızlık", "Kadın kendini koruma yolunu bulmuş", "Kadın haklı beyler" yorumlarında bulundu.

YENİ SEZONDA EKRANDA OLACAK MI?

Projeleri değerlendirme aşamasında olduğunu da sözlerine ekleyen Dere, "Şu an imza attığım bir proje yok. Belki de beni çok ilginç bir projede göreceksiniz. Senaryoya çok önem veriyorum" ifadelerini kullandı.