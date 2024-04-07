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Cansu Taşkın'ı başörtülü gören takipçisi dayanamadı! "Kızılcık Şerbeti..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.04.2024 13:54
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Son olarak Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Cansu Taşkın sosyal medyadan başörtülü halini paylaştı. Bir takipçisinden ise Kızılcık Şerbeti yorumu gecikmedi.

Cansu Taşkın'ı başörtülü gören takipçisi dayanamadı! "Kızılcık Şerbeti..."

İnci Taneleri ile ekrana dönen Yılmaz Erdoğan ile kendisinden 25 yaş küçük Cansu Taşkın'ın aşk yaşadığı gündeme gelmişti. Bircan Bali iddiasında, "Ben bir bomba patlatayım, Yılmaz Erdoğan 2 yıldır eski bir mankenle beraber, nasıl söyleyeyim Cansu Taşkın'la. Ben öyle bir bilgi aldım gizliyorlarmış diye duydum" demişti.

İddialara dair açıklama yapmayan Cansu Taşkın sosyal medyada oldukça aktif bir isim.

Cansu Taşkın son olarak başörtülü hallerini paylaştı. Kadir Gecesi'nden pozunu yayınlayan Taşkın'a takipçilerinden yorum gecikmedi.

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Eyüp Sultan'dan pozunu gören bir takipçi Taşkın'a "Abla Kızılcık Şerbeti'nden teklif alırsan kabul et çok yakışmış" dedi.

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Cansu Taşkın da bu mesajı paylaşarak "Tamam" dedi.

Vitrin


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