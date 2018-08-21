Cansuyu'ndan 7 bin Nijerli aileye kurban eti yardımı

NİAMEY (AA) - Cansuyu Yardımlaşma Derneği ekipleri, Nijer'de 7 bin Müslüman aileye kurban eti yardımında bulunacak.
Nijer'deki ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarını ulaştırmak üzere İstanbul'dan yola çıkan Cansuyu Yardımlaşma Derneği ekibi, ülkenin başkenti Niamey'e ulaştı.
Türk Büyükelçiliğini ziyaret eden ekip, daha sonra Kurban Bayramı'nın ilk günü kesilecek kurbanlıkların tespiti için çalışmalara başladı.
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Nijer Ekip Sorumlusu Hüseyin Mete, kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla titiz bir çalışma yaptıklarını anlattı.
Mete, önce hayvan pazarındaki kurbanlıkların kontrolünün gerçekleştirileceğini belirterek, kesimin ardından da yardıma muhtaç ailelere dağıtımının yapılacağını söyledi.
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