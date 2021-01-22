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Capcom Resident Evil Village'ı duyurdu! İşte PS5'e de gelecek oyunun çıkış tarihi

22.01.2021 15:16 | Son Güncelleme:
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Capcom Resident Evil Village'ı duyurdu! İşte PS5'e de gelecek oyunun çıkış tarihi

Capcom, dün gerçekleştirdiği Resident Evil Showcase dijital sunumunda yeni Resident Evil oyunu Resident Evil Village'ın detaylarını paylaştı. PlayStation 5 ailesiyle de tanışacak olan serinin sekizinci oyunu Resident Evil Village'ın çıkış tarihi de açıklandı.

Capcom Resident Evil Showcase sunumunu dün dijital olarak gerçekleştirdi. Oyuncuların kalbindeki yerini her zaman koruyan serinin sekizinci oyunu olacak Resident Evil Village için Capcom bekleneni yaptı ve sunumda oyunun detaylarını ve çıkış tarihini paylaştı.

İŞTE RESİDENT EVİL VİLLAGE'IN ÇIKIŞ TARİHİ

Resident Evil Village için yapılan açıklamalara göre, Resident Evil Village 7 Mayıs 2021'de PlayStation 5 ve Xbox Series X / S oyun konsolları ile PC için yayınlanacak. Bunun yanında oyun, PlayStation 4 ve Xbox One gibi eski nesil oyun konsollarına da aynı tarihte çıkacak. Birçok oyunda karşılaştığımız gibi eski sürümü alanlar, yeni bir konsola geçtiklerinde ücretsiz yükseltme yapabilecek.

Residen Evil Village çıkış tarihi

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DEMO PLAYSTATİON 5 İLE SINIRLI TUTULDU

PlayStation 5 sahipleri için Resident Evil Village demosunu yayınlayan Capcom, demoyu tek bir konsolla sınırlandırması ile oldukça şaşırttı. Ancak şirket, ilkbahar aylarında diğer platformlara da demo yayınlayacak. Umutlar ise Cyberpunk 2077 gibi Resident Evil Village'ın da ertelenmemesi ve 7 Mayıs 2021'de oyuncularla buluşması yönünde.

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