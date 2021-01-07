İşte 2021 yılında çıkacak oyunlar!

Oyun sektörünün büyümesi ile birlikte kendine çok farklı bir dünya oluşturan oyunlar, oyun bilgisayarları ile birlikte eğlenceyi daha da artıyor. Ancak yıllar geçse de değişmeyen tek şey rekabet kuşkusuz. Oyunda rekabet edebilmek için bilgisayar donanımlarının da yeni çıkan oyun teknolojilerine uyumlu olması gerekir. Oyuncu bilgisayarı Excalibur, yeni yılda çıkacak oyunlarla ilgili haberleri oyunseverlerle buluşturdu. HİTMAN 3 Hitman serisi, eski oyunculardan yeni nesil oyunculara kadar herkese aradığı heyecanı, gerçekçiliği ve detay seviyesini sunan, kendine has özel bir seri. Üstelik son oyunlarla birlikte, "Eski oyunları mümkün olduğunca uzun süre desteklemeye devam et" anlayışını benimseyerek, "satış sonrası destek ve geliştirme" konusunda çığır açtıkları söylenebilir. 20 Ocak’tan itibaren, “Hitman 1” ve “Hitman 2” oyunlarına sahip olan oyuncular, haritalarını yeni oyuna aktararak hikâyeye kaldıkları yerden devam edebilecek ve oyunun lansmanından sonra, düzenli olarak güncelleme almaya devam edecekler.

DEATHLOOP Doom’un PC’ye çıktığı ilk günden bu yana, FPS’ler, birbirine benzeyen yüzlerce oyunla doyuma ulaşmış bir türde öne çıkabilmek için gerçekten farklı bir estetik, oynanış ve hikâyeye ihtiyaç duyuyor ve görünüşe bakılırsa, Deathloop bu saydıklarımızın hepsine sahip. 60’lardaki casusluk temalı yapımlara benzeyen görsel dünyası ve ilgi çekici bir "döngü" temasıyla kendi mitolojisini oluşturacakmış gibi görünen Deathloop, FPS’ler için ne zamandır beklenen "taze nefesi" oyun dünyasına getirecek olan oyun olabilir. Hem av hem de avcı olabildiğiniz bu oyunda, zamana karşı yarışarak, rekabete ve bireysel yeteneğe dayalı yepyeni bir rekabet türünü deneyimleyebileceğiniz söyleniyor. FAR CRY 6 Far Cry 6’nın 2021’de çıkması beklenen 5 önemli oyun listesinde olmasının en önemli nedeni Ubisoft’un “laf arasında” sözünü ettiği bazı vaatler ve ilk oyunun etkisinin hala oyun dünyasında önemli bir yer tutması. Ubisoft bu defa, "kuleye tırman, haydut kampına baskın yap ve açık alanda avlan" döngüsünden çıkarak, zengin bir oynanış mekaniği ve doyurucu yan görevlerle Far Cry efsanesine hak ettiği hikâyeyi verecekmiş gibi görünüyor. Geliştiricilerin “yeni nesil teknolojiler” ile açık dünya oyunlarının sahip olduğu pek çok kısıtlamadan kurtulması, beklenen Far Cry devrimini yanında getirmiş olabilir.