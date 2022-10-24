Cardi B'den Madonna'ya sert tepki! "Sayemde cinsel organı hakkında şarkı yazabiliyor" demişti

1992'de çıkan "Sex" adlı kitabının 30. yılını kutlamak için cuma günü (21 Ekim) Instagram'dan paylaşım yapan Madonna, şunları yazmıştı:



30 yıl önce çıplak fotoğraflarıma ek olarak bir de S.E.X. adında bir kitap bastım. Erkeklerin erkeklerle, kadınların kadınlarla, benim de herkesle öpüştüğüm fotoğraflar vardı. Cinsel fantezilerim ve cinselliğe bakış açım hakkında ironik şeyler yazmıştım.



Madonna, erotik eseri yüzünden uzun süre "s..tük" ve "cadı" diye adlandırıldığını ve kadınlara yönelik "dar bakış açısının" onun sayesinde genişlediğini belirtmişti.

Pop yıldızı, bu sayede artık Cardi B'nin cinsel organı hakkında şarkı yazabildiğini, Kim Kardashian'ın dergi kapaklarına kalçalarını öne çıkararak poz verebildiğini dile getirmişti. Madonna, paylaşımını "Bir şey değil, s..tükler" diyerek bitirmişti.

Cardi B'nin Madonna'nın kendi adını kullanarak böyle bir paylaşım yapmasına tepkisi sert oldu.

Ünlü rapçi, Madonna'dan "hayal kırıklığı" diye bahsettiği tweet'te şöyle yazdı:

"Bu kadına pek çok kez resmen öykünmüştüm çünkü onu dinleyerek büyüdüm... Palyaço emojisi koymadan ve ağzını bozmadan fikrini söyleyebilirdi. Bu ikonlar endüstride kendilerini kanıtladıktan sonra hep hayal kırıklığı oluyor. Bu yüzden laflarımı kendime saklıyorum."

Öte yandan Cardi B, sert ifadelerinden kısa süre sonra başka bir paylaşım yaparak Madonna'yla konuştuğunu ve aralarının düzeldiğini belirtti.

Pop yıldızı da ünlü rapçiyle aralarında bir sorun olmadığını belirtmek adına "Seni seviyorum Cardi B. Hep sevdim ve hep seveceğim" diye tweet attı.



