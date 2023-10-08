Cardi B uçakta üstünü indirdi yetmedi bir de paylaştı

Gösterişli kıyafetleri ve lüks harcamalarıyla adından söz ettiren Cardi B, her hareketiyle olay oluyor. Cardi B, son olarak ışıltılı gümüş elbisesini çektirmek için yanındakilerden yardım istedi.

Cardi B, uçakta elbisesiyle sorun yaşayınca elbisesini aşağı indirdi ve o anları da kayda aldı.

Rap yıldızının elbisesini arkadan tutturmak için bir saç bağı kullanan arkadaşları ve yardımcıları da kameraya yansıdı.

Cardi B o anları paylaşırken açılan göğsünü ise arı emojileriyle kapattı. Cardi B o anları "Stilistim uçakta benimle değildi, bu yüzden Patience ve makyaj sanatçım elbisemi içeri almak için bunu denedi. Takım çalışması hayalleri gerçekleştirir" diyerek paylaştı.



