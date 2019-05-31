Çarpışma'da hüzünlü final bölümü! Dizi nasıl bitti? Zeynep ve Cansız öldü mü? Çarpışma final bölümü son sahnesi izle!

Ay Yapım'ın Show TV için çektiği Çarpışma dizisi 30 Mayıs Perşembe akşamı 24. ve final bölümüyle ekrana veda etti. Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz ve Erkan Can'ın başrollerde oynadığı Çarpışma'nın final bölümünde acı olaylar yaşandı. ÇARPIŞMA NASIL BİTTİ? FİNALDE NELER OLDU? Cansız'ın bıçakladığı Zeynep bütün müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Doktor bu acı haberi dışarıda Zeynep için bekleyen sevdiklerine verdi. Zeynep’in ölümü herkesi yıktı. Kadir, Zeynep’in ölümünü kabullenemedi. Bütün sevdiklerini kaybeden Kadir, Zeynep’in de ölmesiyle perişan oldu. ZEYNEP'İN ÖLÜMÜ KADİR'İ YIKTI Cansız, Zeynep’in ölmeden önce çekmiş olduğu videoyu Kadir, Veli, Kerem ve Cemre’ye gönderdi. Zeynep’in ölümüyle yıkılan Kadir ve Veli kafalarına silah dayadı. Tetiği çekecekleri sırada Zeynep’in videosunu izleyen Kadir, Aylin için yaşamaya karar verdi. Veli, Cansız’dan intikam almak için harekete geçti. KADİR CANSIZ'I ÖLDÜRDÜ Kadir, Aylin’i almak için Cansız’la buluştu. Cansız’la yüzleşen Kadir bütün nefretini Cansız’a yansıttı. Baba oğul büyük bir yüzleşme yaşadı. Cansız oğlunun kendisine benzediğini söyledi. Ancak Kadir, Cansız’a telefonu uzattı. Cansız telefondaki kişinin Veli olduğunu gördü. Cansız, Kadir ve Veli'nin Aylin’i kurtarmak için birlikte hareket ettiğini anladı.

Kadir, Cansız’ı annesi ve abisinin mezarına getirdi. Bütün her şeyin suçlusu olarak görüdüğü Cansız’la yüzleşen Kadir, Cansız’a silah çekti. Cansız için artık yolun sonuna gelindi. Kadir silahın tetiğine basarak Cansız’ı öldürdü. Olay yerine gelen Veli, Kadir’in suçunu üstlendi. VELİ KADİR'İN SUÇLARINI ÜSTLENDİ Kadir’in suçunu üstlenen Veli hapishaneye giriyor. Veli koğuşunda gazete okurken Galip’in cesedinin bulunduğunu öğrendi. Kadir, Veli’yi ziyarete gitti. İki eski dost bütün acılara rağmen birbirlerinden destek aldı. Veli başka bir hapishaneye nakledildi. Orada bulunan Demir'in karşısına çıkan Veli intikam almak için harekete geçti. ANNESİ ZEYNEP'İ KAYBEDEN AYLİN'İ KADİR HAYATA DÖNDÜRDÜ Kaçırıldıktan sonra içine kapanan Aylin hiç kimseyle konuşmamaya başla. Aylin odasında üzgün bir şekilde otururken Kadir kapının altından ona bir mektup attı. Mektubu okuyan Aylin hayata tutunmaya başladı. Sevdiklerinin yanında olması Aylin’e güç verdi. FİNALDE PLAJDAKİ YEMEKTE BULUŞTULAR Bütün acılardan sonra artık mutlu olmak isteyen Kadir, Cemre ve Kerem güzel bir aile yemeği için bir araya geldi. Artık sevdiği kadınla güzel günler geçirmek isteyen Kerem bir anda Cemre’ye evlenme teklifi etti. Masadaki herkes bu duruma çok mutlu oldu.