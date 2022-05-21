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  4. Çarptığı çocuğa yardım etmek için motordan inen kurye, hayatının şokunu yaşadı

Çarptığı çocuğa yardım etmek için motordan inen kurye, hayatının şokunu yaşadı

21.05.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da kurye A.K., annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Y.B.'ye, çarptı. Kaza nedeniyle savrulan Y.B.'ye yardım etmek için motosikletten inen A.K., iddiaya göre çocuğun yakınları tarafından bıçaklandı. Dehşet anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Çarptığı çocuğa yardım etmek için motordan inen kurye, hayatının şokunu yaşadı

Olay, Bağlar ilçesinde akşam saatlerinde Ahmet Bilgin Caddesi'nde meydana geldi. Kurye A.K.'nın kullandığı motosiklet, ismi öğrenilemeyen annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Y.B.'ye çarptı.

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Hemen motosikletten inen kurye A.K., çocuğa yardım etmeye çalıştı. Bu sırada çevredekilen ihbarı ile olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi Y.B.'yi ambulansla hastaneye götürdü. Olay yerinde bekleyen A.K., çıkan tartışmada çocuğun yakınları olduğu tahmin edilen kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Kalçasına isabet eden bıçakla yaralanan kurye A.K. de bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Yaralanan çocuk Y.B. ve bıçaklanan kurye A.K., hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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