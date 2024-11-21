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Çatı katında saklanan 24 bin sterlin (1 milyon 47 bin TL) buldu! Deste deste parayı ne yapacağını bilemeyince polise haber verdi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.11.2024 11:15
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Paul isimli bir adam taşındığı evin çatı katında 24 bin sterlin (1 milyon 47 bin TL) değerinde deste deste para buldu. Paranın miktarından şüphelenen adam durumu polise haber verdi. Polis paraya ilişkin araştırma yaptığında ortaya ilginç bir hikaye çıktı.

Çatı katında saklanan 24 bin sterlin (1 milyon 47 bin TL) buldu! Deste deste parayı ne yapacağını bilemeyince polise haber verdi

MYNET|DIŞ HABERLER Paul isimli bir adam yeni taşındığı evinin çatı katında saklı bir deste para bulduğunda şok oldu. Paranın nereden geldiğini ve ne yapacağını bilemeyen adam , polisi aradı. Polis evin önceki sahipleriyle iletişime geçti ve ev sahipleri paranın kendilerine ait olduğunu söyledi. Ancak Paul'e göre, Ağır Suçlar birimi olaya dahil olup sorular sormaya başlayınca eski ev sahipleri hikayelerini hemen değiştirdi.

15 YILDIR ÇATI KATINDAYDI

Paranın eski sahibi, paranın bir süredir kendileriyle birlikte yaşayan kayınpederine ait olduğunu söyledi. Ayrıca kayınvalidesinin kendisine sorması üzerine evlerinin çatı katında parayı saklayabileceklerini söylediğini dile getirdi. Eski ev sahibinin ifadesine göre, evin sahibi yaklaşık 20 yıldır kendileriydi ve yüklü miktardaki para da yaklaşık 15 yıldır çatı katında duruyordu.

Avukatlar önceki ev sahibi paranın kendisine ait olduğunu ispat etmese bile paranın yine de polis tarafından teslim alınacağını belirtti. Sosyal medyadan yapılan bir avukat paylaşımında, "Sadece bunun yasal olarak kendisine ait olduğunu göstermesi gerekecek, ancak yasal olmasa bile, korkarım ki suç geliri olarak polis tarafından el konulmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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