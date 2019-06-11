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'Cebim zarar görmesin' diyorsanız çamaşır deterjanını evde yapabilirsiniz!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KENDİN YAP HABERLERİ  | 11.06.2019 17:22 | Son Güncelleme

Çamaşır deterjanı yapmak çok zor bir iş gibi gelebilir ancak düşündüğünüz gibi değil. Dahası paradan da tasarruf edeceğiniz, sonucundan da memnun kalacağınız bir işlem. İşte ev yapımı çamaşır deterjanı yapımı.

'Cebim zarar görmesin' diyorsanız çamaşır deterjanını evde yapabilirsiniz!

Kendi deterjanınızı hazırlamak size çok para kazandırabilir. Bununla birlikte harika kokulu, temiz çamaşırlar da gözlerinizin kamaşmasına neden olacak. Yapması çok kolay olan ve hayattaki her şeyin pahalı olması gerekmediğini bir kez daha kanıtlayacak olan bir tarifimiz var.

1

2,5 litre ev yapımı sıvı deterjan için neye ihtiyacınız var?
45 gram çamaşır sodası, 45 gram doğal sabun, 2,5 litre su

3

Bir tencere içine 2,5 litre su ekleyin ve ısıyı en yükseğe çıkartın. Su kaynayana kadar bekleyin. Kaynayan suya 45 gram soda ekleyin. Yine, soda da tamamen eriyene kadar karıştırın. Ocağın altını kapatın karışımı en azn 12 saat bekletin. 12 saat sonunda karışımın kalın ve koyu bir hal aldığını göreceksiniz. Saklamak için büyük bir plastik kaba boşaltın.

Not: Çamaşır makinenizin tamburunun paslanmaz çelikten yapılmış olduğundan emin olun! Alüminyumdan yapılmışsa, çamaşır sodası ona zarar verebilir. Modern çamaşır makinelerinin çoğu neyse ki paslanmaz çelikten imal edilmiştir.


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