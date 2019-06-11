'Cebim zarar görmesin' diyorsanız çamaşır deterjanını evde yapabilirsiniz!

Kendi deterjanınızı hazırlamak size çok para kazandırabilir. Bununla birlikte harika kokulu, temiz çamaşırlar da gözlerinizin kamaşmasına neden olacak. Yapması çok kolay olan ve hayattaki her şeyin pahalı olması gerekmediğini bir kez daha kanıtlayacak olan bir tarifimiz var.

2,5 litre ev yapımı sıvı deterjan için neye ihtiyacınız var?

45 gram çamaşır sodası, 45 gram doğal sabun, 2,5 litre su

Bir tencere içine 2,5 litre su ekleyin ve ısıyı en yükseğe çıkartın. Su kaynayana kadar bekleyin. Kaynayan suya 45 gram soda ekleyin. Yine, soda da tamamen eriyene kadar karıştırın. Ocağın altını kapatın karışımı en azn 12 saat bekletin. 12 saat sonunda karışımın kalın ve koyu bir hal aldığını göreceksiniz. Saklamak için büyük bir plastik kaba boşaltın.

Not: Çamaşır makinenizin tamburunun paslanmaz çelikten yapılmış olduğundan emin olun! Alüminyumdan yapılmışsa, çamaşır sodası ona zarar verebilir. Modern çamaşır makinelerinin çoğu neyse ki paslanmaz çelikten imal edilmiştir.



