Celal ile Ceren filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Celal ile Ceren ne zaman, nerede çekildi? 24 Ağustos Fox TV yayın akışı

Celal ile Ceren filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. Şahan Gökbakar'ın Celal'i, Ezgi Mola'nın da Ceren'i canlandırdığı filmin senaryosu da yine Şahan Gökbakar'a ait. Bu akşam Fox TV'de ekrana gelecek olan film saat 20.00'de başlayacak. İşte Celal ile Ceren filmi konusu, oyuncuları ve çekim yerleri...

CELAL İLE CEREN FİLMİ KONUSU

Celal ile Ceren, 6 yıldır birliktedir ve çevresindekiler artık evleneceklerini varsayar. Fakat Celal bir arkadaşının bekarlığa veda partisine gitmek isteyince ikili en sert tartışmalarından birini yaşar. Celal gizlice partiye gider ancak Ceren'in durumdan haberdar olmasıyla ayrılma noktasına gelirler. Evlilik baskısı altında kalmaktan şikayet eden Celal bir anda Ceren'i terk eder. Celal, yeni hayatının güllük gülistanlık olacağını zannederken belalar peşini bırakmaz.

CELAL İLE CEREN OYUNCULARI

Şahan Gökbakar - Celal

Ezgi Mola - Ceren

Gökcen Gökçebağ - Kubilay

Dilşah Demir - Gözde

Destan Batmaz - Barış

Yurdaer Tosun

Fatih Dönmez

Ahmet Vuran

Kadir Tun

Furkan İnci

Yusuf İslam Unan

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Güzel Dönüşüm

13:30 Mucize Doktor

16:15 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Celal İle Ceren (Yerli Sinema)

22:15 Kısmet

00:45 Celal İle Ceren (Yerli Sinema)

02:45 Ruhun Duymaz

05:00 Aşk Yeniden

06:00 Yaz Şarkısı



