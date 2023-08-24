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Celal ile Ceren filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Celal ile Ceren ne zaman, nerede çekildi? 24 Ağustos Fox TV yayın akışı

24.08.2023 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Celal ile Ceren izle ekranı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Şahan Gökbakar ve Ezgi Mola'nın başrolde olduğu 2013 yılı yapımlı film, her yayınlandığında büyük ilgi görmeye devam ediyor. Komedi tarzında olan filmin yönetmenliğini Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar yapıyor. Peki, Celal ile Ceren filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Celal ile Ceren ne zaman, nerede çekildi? 24 Ağustos Fox TV yayın akışı

Celal ile Ceren filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. Şahan Gökbakar'ın Celal'i, Ezgi Mola'nın da Ceren'i canlandırdığı filmin senaryosu da yine Şahan Gökbakar'a ait. Bu akşam Fox TV'de ekrana gelecek olan film saat 20.00'de başlayacak. İşte Celal ile Ceren filmi konusu, oyuncuları ve çekim yerleri...

CELAL İLE CEREN FİLMİ KONUSU

Celal ile Ceren, 6 yıldır birliktedir ve çevresindekiler artık evleneceklerini varsayar. Fakat Celal bir arkadaşının bekarlığa veda partisine gitmek isteyince ikili en sert tartışmalarından birini yaşar. Celal gizlice partiye gider ancak Ceren'in durumdan haberdar olmasıyla ayrılma noktasına gelirler. Evlilik baskısı altında kalmaktan şikayet eden Celal bir anda Ceren'i terk eder. Celal, yeni hayatının güllük gülistanlık olacağını zannederken belalar peşini bırakmaz.

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CELAL İLE CEREN OYUNCULARI

Şahan Gökbakar - Celal
Ezgi Mola - Ceren
Gökcen Gökçebağ - Kubilay
Dilşah Demir - Gözde
Destan Batmaz - Barış
Yurdaer Tosun
Fatih Dönmez
Ahmet Vuran
Kadir Tun
Furkan İnci
Yusuf İslam Unan

Celal-ile-Ceren-Cinerituel

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Güzel Dönüşüm
13:30 Mucize Doktor
16:15 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Celal İle Ceren (Yerli Sinema)
22:15 Kısmet
00:45 Celal İle Ceren (Yerli Sinema)
02:45 Ruhun Duymaz
05:00 Aşk Yeniden
06:00 Yaz Şarkısı


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