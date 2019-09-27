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Celal Şengör'den 'İstanbul depremi' açıklaması: Maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 08:18 | Son Güncelleme

Silivri'deki 5.8'lik deprem sonrası önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'daki son yıllarda meydana gelen depremleri yorumladı. Beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Şengör "Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak" dedi.

Celal Şengör'den 'İstanbul depremi' açıklaması: Maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak

Marmara Fayı üzerine üniversitede uzun yıllardır araştırmalar yürüten Prof. Dr. A.M. Celal Şengör, Habertürk'te İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'BU FAYIN KİLİTLENDİĞİNİ GÖSTERİYOR'

Celal Şengör, İstanbul'daki fay hatlarıyla ilgili tehlikeli bir durumun söz konusu olduğunu söyledi.

Şengör haritada geçmiş yıllara ait depremleri yorumlayarak şu ifadeleri kullandı: "Haritadaki kırmızılar deprem merkez üslerini gösteriyor. Son 10-15 yılda olan depremler. Fakat şurada çok dikkat edilecek bir şey var. Silivri ile Küçükçekmece arasındaki alanda mikrodeprem bile yok. Çok az var. Bu fayın kilitlendiğini gösteriyor. Deprem olmaması demek mutlaka kilitlendiği anlamına gelmez. Fakat deniz altında yapılan çalışmalar gösterdi ki; hareket etmiyor bu fay. Bu çok tehlikeli".

Şengör, depremi önceden bilmenin mümkün olmadığını söyledi.

BÜYÜK İSTANBUL DEPEMİ!

Şengör, depremlerin büyüklüklerinin verilerle tahmin edilebileceğini belirtirken, "Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak. Büyüklüğünü tahmin edebiliyoruz ama sınır vererek" ifadesini kullandı.

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