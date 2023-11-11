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    4. Celal Şengör'den uluslararası bilim kongresinde anlamlı hareket! Atatürk için saygı duruşuna geçti... "O olmasaydı bugün beni burada bir üye olarak göremeyecektiniz"

    Celal Şengör'den uluslararası bilim kongresinde anlamlı hareket! Atatürk için saygı duruşuna geçti... "O olmasaydı bugün beni burada bir üye olarak göremeyecektiniz"

    11.11.2023 08:25 | Son Güncelleme:
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    Prof. Dr. Celal Şengör, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Academia dei Lincei'nin üyelik kabul törenine katıldı. Prof. Dr. Şengör, 10 Kasım dolayısıyla gerçekleştirdiği konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak bilim insanlarını saygı duruşuna davet etti. O anlar sosyal medyadan takdir topladı.

    Prof. Dr. Celal Şengör, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Academia dei Lincei'nin üyelik kabul törenine katılarak konuşma gerçekleştirdi. Dünyanın en eski bilim akademisi Academia dei Lincei'nin üyelik kabul konuşmasında Prof. Dr. Şengör, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla toplantıdaki bilim insanlarını saygı duruşuna davet etti.

    TAKDİR TOPLAYAN HAREKET

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    Konuşma yaptığı sırada Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan Prof. Dr. Şengör, "O olmasaydı bugün beni burada bir üye olarak göremeyecektiniz" diyerek saygı duruşunda bulundu. O anlarda diğer üyelerde ayağa kalkarak Atatürk için saygı duruşuna geçti. Görüntüler sosyal medyada büyük takdir topladı.

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