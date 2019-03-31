Cem Kavçak: Son düdüğe kadar her şeyi yapacağız

Lige milli maçlar nedeniyle verilen 3 haftalık aradan sonra 3 Nisan Çarşamba günü geçen sezon kazandığı Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Ümraniyespor, 7 Nisan Pazar ise ligde düşme hattındaki rakiplerinden Göztepe'ye konuk olacak Akhisar'da Cem Kavçak, "Öncelikle kupa maçına konsantre oluyoruz. Geçen sezonki kupanın sahibi olarak bu yıl da kupayı kazanmaya çok yakınız. Kupayı da ligde kalmayı da istiyoruz. 3 haftalık ara bize iyi geldi, sakatlarımız iyileşti. Kupada Ümraniyespor'la oynayacağımız yarı final ilk maçından avantajlı dönerek ligde de Göztepe'yi yenmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bu sezon ligde büyük talihsizlikler yaşadıklarını belirten Cem Kavçak, "İnşallah son 8 maçta en iyi şekilde mücadele ederek son düdüğe kadar bu ligde kalmak için herşeyi yapacağız. Şansızlıklar artık umarım bundan sonra bizim lehimize dönecektir. Biz son düdüğe kadar savaşacağız. Bizim yanımızda olmak isteyen herkese de açığız. İnşallah hep beraber kulüp olarak, camia olarak bunu başarırız. Bir mucize gibi görünüyor ama sonuçta hala bir ümit var bunu sonuna kadar devam ettireceğiz" diye konuştu.