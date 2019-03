Cem Kavçak: Son düdüğe kadar her şeyi yapacağız

Akhisarspor'da takım kaptanı Bilal Kısa da özellikle ligde Kasımpaşa'ya 2-1 öndeyken son anlarda 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın kendilerinde moral bozukluğu yarattığını ancak sezona verilen aranın takıma iyi geldiğini söyledi.

Bilal, kupada geçen sezon olduğu gibi finale çıkmak istediklerini belirterek, "Ümraniye eşleşmesinin ilk ayağında avantajlı bir skor alıp dönmek istiyoruz. Bu maç takımın morali için de önemli. Ligde zorlu bir süreç yaşıyoruz. Son Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılsaydık çok büyük bir avantaj kazanacaktık. Çünkü tüm rakipler kaybetmişti, puan olarak onlara çok yaklaşacaktık. Bu fırsatı değerlendiremedik. Sonuçta artık 8 hafta var ve her maç çok önemli. Her maçı kazanabilecek güçteyiz. Öyle de bir takıma sahibiz. İnşallah tek tek bakıp Göztepe maçı ile başlayacağız. Deplasmanda Erzurumspor ile de karşılaşacağız. Hepsi zor maç ama dediğim gibi kazanabilecek güçteyiz. İnşallah Göztepe maçını kazanırız. Ligin son maçına kadar ligde kalmak için her şeyi yapacağız" dedi.