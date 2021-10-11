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Cem Yılmaz'dan NFT satın alanlara davetiye hediyesi!

11.10.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oluşturduğu NFT'lere yenilerini ekledi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda NFT olarak sunduğu ikonlardan herhangi birine sahip olanların gösterilerine davetiye kazandığını açıkladı. Siyah beyaz olan ikonun sahibi ise ömür boyu bir ayrıcalığa sahip olacak.

Cem Yılmaz'dan NFT satın alanlara davetiye hediyesi!

Cem Yılmaz NFT eserlerini geçtiğimiz günlerde satışa çıkarmıştı. Böylece son zamanlarda trendi yükselen NFT dünyasına adım atan ünlü komedyen, şimdi ise oluşturduğu NFT'lere yenilerini ekledi ve sosyal medya hesabından ilgi çeken bir paylaşım yaptı.

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CEM YILMAZ'DAN NFT SAHİPLERİNE DAVETİYE ÖDÜLÜ

Cem Yılmaz yaptığı paylaşımda, kendi yüzünün yer aldığı ve NFT olarak sunduğu ikonlardan herhangi bir rengine sahip olanların gösterilerine 2 kişilik davetiye kazandığını açıkladı. Ayrıca ünlü komedyenin paylaşımına göre siyah beyaz tasarıma sahip olan ikonun sahibi ise ömür boyu her yerde 2 kişilik kombine sahibi oldu.

Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama tam olarak şöyle:

"NFT olarak sunduğum bu ikonlardan herhangi bir rengine sahip olan arkadaşlar, ne zaman ve nerede isterlerse gösterilerime 2 kişilik davetiye kazanmıştır. Siyah beyaz olan ikon sahibi ise ömür boyu her yerde 2 kişilik kombine sahibi oldu. NFT works for me this way..." (NFT'nin anlamı benim için bu)

NFT NEDİR?

NFT (Non-Fungible-Token), değiştirilemez ve takas edilemez. Bu açıdan biricik olma değeri taşırlar. Örnek vermek gerekirse herhangi bir sanatçı veya kişi, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde bu NFT'lerin değiştirilmesi söz konusu değildir. NFT'lerin özel dijital imzası olur ve bu imza ile telif hakkı korunur. Öte yandan söz konusu NFT'den yapılan satış ile her seferinde NFT sahibine telif hakkı ücreti kripto ile ödenir.

NFT, takas edilemez jetonlar anlamına gelir. Sanat eserlerinin dijitale dönüşmesi ve dijitalde satılması demektir. En önemli özelliği tek (biricik) olmasıdır. NFT'ler blockchain (blok zinciri) teknolojisini kullanır.

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Bitcoin, ethereum gibi kripto paralar da blok zinciri teknolojisini kullanmaktadır.

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sosyal medya Cem Yılmaz
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