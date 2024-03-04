Cem Yılmaz'ın yeni aşkı yaşıyla dikkat çekti! Necla Karahalil 37 yaşındaymış...

Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ilişkilerle adından söz ettiren Cem Yılmaz uzun zaman sonra aşk hayatıyla gündeme geldi.

Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından, "O kadar'" notuyla paylaştığı fotoğraftaki topuklu ayakkabının sahibi merak konusu oldu. Cem Yılmaz'ın gönlünü, pilates eğitmeni Necla Karahalil'e kaptırdığı iddia edildi.

"Şubat gibi şubat güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı. Sevgiyle nicelerine, oley" notunu düştüğü son paylaşımıyla öne çıktığı sırada Cem Yılmaz'ın yolladığı kalp emojisi aşkı belgelemiş oldu.

Aramızda Kalmasın programında yaş farkı gündeme geldi. 37 yaşındaki Necla Karahalil ile Cem Yılmaz arasında 13 yaş fark var.

Müge Dağıştanlı pilates hocasına dair "Yaşını göstermiyor" yorumlarında bulundu. Müge Dağıştanlı "Mimar Sinan Üniversitesi'nden mezun. Mezeleri salataları sevdiren kadın deniyor. Cem Yılmaz ise sosyal medya üzerinden tanıştığı da bir diğer iddia" dedi.







