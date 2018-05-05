Cem Yılmaz sorularından kaçtı!

Les Ottomans Hotel’de gerçekleştirilen BMW ile Ayrıcalıkların Gecesi’nde Yeni BMW i8 Roadster modeli görücüye çıktı. Tanıtım kokteyli ile birlikte başlayan gece Defne Samyeli’nin canlı performansıyla devam etti.

Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz’ın Levent’teki villasından çıkarken görüntülenen Defne Samyeli, ünlü komedyen ile ilgili sorularından kaçtı.

Kulisinde sahne zamanını bekleyen güzel sunucu, asansörle sahne alacağı alana geçerken, magazin muhabirlerinin Cem Yılmaz’la alakalı sorularını duymazlıktan gelip hızlı adımlarla kokteyl alanına geçti.



