Cemre Baysel kimdir, nereli ve kaç yaşında? Aytaç Şaşmaz'ın eski sevgilisi Cemre Baysel, O Ses Türkiye'de!

Cemre Baysel, O Ses Türkiye yılbaşı özel programı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan'ın yer alacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde birbirinden ünlü isimler sahneye çıkıp şarkı söyleyecek. Peki, Cemre Baysel kimdir? İşte Cemre Baysel'in hayatı ve biyografisi...

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine, Baht Oyunu dizisinde Ada karakterine hayat vermiştir. Üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçen Cemre Baysel 1.66 metre boyundadır. Baysel 53 kilodur ve Kova burcudur.

Cemre Baysel'in ilk oyunculuk deneyimi 2014 senesinde Yeşil Deniz dizisi ile yaşamıştır. Ardından İsimsizler dizisinde rol alan Cemre Baysal en son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine hayat vermiştir. Son olarak ise Baht Oyunu dizisinde Ada karakterine hayat vermiştir.

O SES TÜRKİYE'NİN KONUĞU CEMRE BAYSEL'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

2021 Baht Oyunu Ada Tözün Başrol oyuncu Kanal D

2020-2021 Sol Yanım Biricik Ergün Başrol oyuncu Star TV

2014-2016 Yeşil Deniz Gonca Makasçı Yardımcı oyuncu TRT 1

2015 Racon: Ailem İçin Zeynep Yardımcı Oyuncu ATV

2017 İsimsizler Gülperi Yardımcı oyuncu Kanal D

2017-2018 Payitaht Abdülhamid Firuze Yardımcı oyuncu TRT 1

2018-2019 Elimi Bırakma Melis Çelen Yardımcı oyuncu

2020 Ramo Fatoş Yardımcı oyuncu Show TV

