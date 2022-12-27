Cemre Baysel süper minili pozuyla bakana yeniden baktırdı

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Cemre Baysel, siyahlar içinde poz verdi. Mini bir elbise tercih eden Cemre Baysel'in iddialı tarzına yorum yağdı.

Bazı takipçileri Cemre Baysel'i övmelere doyamadı. Bazıları ise ''Makyaj ve elbise yaşına göre değil'' diyerek genç yıldızı eleştirdi.

Yeşil Deniz dizisiyle oyunculuğa adım atan Cemre Baysel; Baht Oyunu ve Senden Daha Güzel gibi projelerde başrolde yer almıştı.

Şimdilerde Blu TV dizisi Bozkır'da oynayan Baysel, iddialı projede 'Sevda' karakterine hayat veriyor.

Cemre Baysel, bir dönem Baht Oyunu dizisindeki partneri Aytaç Şaşmaz ile aşk yaşamıştı.



