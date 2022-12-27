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Cemre Baysel süper minili pozuyla bakana yeniden baktırdı

27.12.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozkır dizisiyle ekrana dönen ünlü oyuncu Cemre Baysel, süper minili pozuyla adından söz ettirdi. Bazı takipçileri güzel oyuncunun stilini yaşına uygun bulmadı.

Cemre Baysel süper minili pozuyla bakana yeniden baktırdı

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Cemre Baysel, siyahlar içinde poz verdi. Mini bir elbise tercih eden Cemre Baysel'in iddialı tarzına yorum yağdı.

Cemre Baysel'in süper minili pozuna yorum yağdı! Beğenen de oldu eleştiren de

Bazı takipçileri Cemre Baysel'i övmelere doyamadı. Bazıları ise ''Makyaj ve elbise yaşına göre değil'' diyerek genç yıldızı eleştirdi.

Cemre Baysel'in süper minili pozuna yorum yağdı! Beğenen de oldu eleştiren de

Yeşil Deniz dizisiyle oyunculuğa adım atan Cemre Baysel; Baht Oyunu ve Senden Daha Güzel gibi projelerde başrolde yer almıştı.

Cemre Baysel'in süper minili pozuna yorum yağdı! Beğenen de oldu eleştiren de

Şimdilerde Blu TV dizisi Bozkır'da oynayan Baysel, iddialı projede 'Sevda' karakterine hayat veriyor.

Cemre Baysel'in süper minili pozuna yorum yağdı! Beğenen de oldu eleştiren de

Cemre Baysel, bir dönem Baht Oyunu dizisindeki partneri Aytaç Şaşmaz ile aşk yaşamıştı.

Cemre Baysel'in süper minili pozuna yorum yağdı! Beğenen de oldu eleştiren de

Cemre Baysel'in süper minili pozuna yorum yağdı! Beğenen de oldu eleştiren de

Cemre Baysel'in süper minili pozuna yorum yağdı! Beğenen de oldu eleştiren de


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