MAGAZİN

Cengiz Bozkurt kime oy vereceğini açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.03.2019 09:27 | Son Güncelleme

Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı Erdal Bakkal karakteri ile geniş kitlelerce tanınan usta oyuncu Cengiz Bozkurt, kime oy vereceğini açıkladı.

Cengiz Bozkurt kime oy vereceğini açıkladı

Cengiz Bozkurt, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla oyunun rengini belli etti ve CHP’nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş’ destek vereceğini açıklamış oldu.

Instagram hesabından paylaşım yapan Cengiz Bozkurt, “Bizde #tbt çok. 25 yıllık arkadaşım, dostum Alper Taş ile her zaman olduğu gibiyiz, yan yanayız. Yolun yolumuzdur Alper. Fırtınalı denizin, Haçapit in asi çocuğuyla Çinçivakahve Çamlıhemşin Rize de. Oy Fırtınavadisi duy sesimizi..” notunu ekledi.

Ünlü oyuncu paylaşımıyla CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş destek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
cengiz bozkurt alper taş seçim

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