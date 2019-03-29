Cengiz Bozkurt kime oy vereceğini açıkladı

Cengiz Bozkurt, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla oyunun rengini belli etti ve CHP’nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş’ destek vereceğini açıklamış oldu.

Instagram hesabından paylaşım yapan Cengiz Bozkurt, “Bizde #tbt çok. 25 yıllık arkadaşım, dostum Alper Taş ile her zaman olduğu gibiyiz, yan yanayız. Yolun yolumuzdur Alper. Fırtınalı denizin, Haçapit in asi çocuğuyla Çinçivakahve Çamlıhemşin Rize de. Oy Fırtınavadisi duy sesimizi..” notunu ekledi.

Ünlü oyuncu paylaşımıyla CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş destek verdi.





