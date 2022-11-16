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Cep telefonunu havalimanında unutarak uçağa binen yolcu için pilot uçağı park edip seferber oldu! O anlar sosyal medyada gündem yarattı

16.11.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir yolcu uçağı ilginç anlara sahne oldu. Uçağın kalkışa hazırlanarak kapılarını kapattığı sırada bir yolcu cep telefonunu terminalde unuttuğu söyledi. Yolcunun cep telefonuna kavuşması için havalimanı çalışanları ve pilot adeta seferber oldu. O anlar sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede viral oldu. Pilot ve yer ekibi sosyal medyada ‘kahraman’ ilan edildi.

Amerika Birleşik Devetleri’ne ait bir havayolu şirketinin yolcu uçağında yaşanan ilginç anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti. İsmi açıklanmayan bir pilot uçuşa hazırlanırken bir yolcuya yardım etmek için fazladan yol kat dip uçağı park edince sosyal medyada takdir topladı.

UÇAKTAKİLER ALKIŞLADI

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İsmi açıklanmayan yolcu uçağın kalkışı sırasında cep telefonunu terminalde unuttuğunu fark edince durumu mürettebatla paylaştı. Uçak kalkışa hazırlandığı için yolcunun uçaktan inmesine izin verilmedi ancak pilot ve yer ekibi yolcuya yardım etmek için ilginç bir yol izledi.

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Pilot uçağı terminale doğru yaklaştırırken yer ekibi ellerinde cep telefonuyla uçağa yaklaştı. Pilot penceresinden yarı beline kadar sarkarak yer ekibinin uzattığı cep telefonunu aldı. O anlar sosyal medyada gündem olurken uçağın içinde bulunan diğer yolcular havayolu ekibini alkışlayarak kutladı. Görüntülerin sosyal medyada viral olmasından sonra pilot ve yer ekibi övgü dolu yorumlar aldı.

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