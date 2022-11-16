Cep telefonunu havalimanında unutarak uçağa binen yolcu için pilot uçağı park edip seferber oldu! O anlar sosyal medyada gündem yarattı

Amerika Birleşik Devetleri’ne ait bir havayolu şirketinin yolcu uçağında yaşanan ilginç anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti. İsmi açıklanmayan bir pilot uçuşa hazırlanırken bir yolcuya yardım etmek için fazladan yol kat dip uçağı park edince sosyal medyada takdir topladı.

UÇAKTAKİLER ALKIŞLADI

İsmi açıklanmayan yolcu uçağın kalkışı sırasında cep telefonunu terminalde unuttuğunu fark edince durumu mürettebatla paylaştı. Uçak kalkışa hazırlandığı için yolcunun uçaktan inmesine izin verilmedi ancak pilot ve yer ekibi yolcuya yardım etmek için ilginç bir yol izledi.

Pilot uçağı terminale doğru yaklaştırırken yer ekibi ellerinde cep telefonuyla uçağa yaklaştı. Pilot penceresinden yarı beline kadar sarkarak yer ekibinin uzattığı cep telefonunu aldı. O anlar sosyal medyada gündem olurken uçağın içinde bulunan diğer yolcular havayolu ekibini alkışlayarak kutladı. Görüntülerin sosyal medyada viral olmasından sonra pilot ve yer ekibi övgü dolu yorumlar aldı.



