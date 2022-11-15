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Evde yalnız olduğunu zannediyordu! Yarı çıplak bir şekilde sosyal medyaya video çekerken babasına yakalandı

15.11.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulamasınde seksi fotoğraf ve videolarını satarak kısa sürede popüler olmayı başaran Heidi isimli kadın hayatı boyunca en çok utandığı anı TikTok’tan paylaştı. İngiltere’de yaşayan kadın evde yalnız olduğunu düşündüğü sırada yar çıplak bir şekilde video çekerken babasına yakalandığını itiraf etti.

Evde yalnız olduğunu zannediyordu! Yarı çıplak bir şekilde sosyal medyaya video çekerken babasına yakalandı

Sosyal medyada seksi paylaşımları abonelerine satarak gelir elde eden Heidi isimli fenomen ailesinden yeni kariyerini sakladığını ve yüzünü gizleyerek paylaşım yapmayı tercih ettiğini söyledi. Hayranları için kırmızı bir iç çamaşırı takımı aldığını ve yeni ürünlerini evde kimsenin olmadığı anlarda denemek istediğini ifade eden Heidi hoş olmayan bir sürprizle karşılaştı.

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İç çamaşırı takımını denediği sırada babasının kapıyı açarak içeri girdiğini anlattığı TikTok videosunda Heidi, “Ben evde tek başıma olduğumu düşünerek rahat bir şekilde dolaşıyordum. Yeni kostümümü denemek için mükemmel bir zamandı. Bir anda kapı açıldı ve babam içeri girdi” dedi.

YARIM MİLYON GÖRÜNTÜLENMEYE ULAŞTI

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Heidi’nin TikTok’ta en çok utandığı ve yüzünün kızardığı anı anlattığı paylaşımı yarım milyon görüntülenmeye ulaştı. Kırmızı topuklu ayakkabı, diz hizasına kadar uzanan çoraplar ve dantelli iç çamaşırı takımıyla aynada poz veren Heidi’nin küçük kaçamağı babasının yakalamasıyla sona erdi.

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O anlara sosyal medya kullanıcıları yorumlarıyla tepki vermeyi ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Eminim şoke olmuştur” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Vay canına mükemmelsin” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Artık kendi evine çıkmanın zamanı geldi mi?” yorumunu yaptı.

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sosyal medya tiktok

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