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  4. Cep telefonunu TBMM'de çekiçle parçalamıştı! CHP'li vekil bunu hiç beklemiyordu, kendisinden tahsil edilecek

Cep telefonunu TBMM'de çekiçle parçalamıştı! CHP'li vekil bunu hiç beklemiyordu, kendisinden tahsil edilecek

13.10.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifine yönelik tepkisini TBMM'de cep telefonunu çekiçle kırarak göstermişti. Erbay'ın hareketinin kınama cezası gerektiren bir eylem olduğunu ifade eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kürsüde bir zarar olduğunu öğrendim, onun da kendisinden tazmini yapılır" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi tepkileri de beraberinde getirdi. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, teklifin görüşmeleri sırasında söz alarak beraberinde getirdiği çekiçle cep telefonunu kırdı. Olayla ilgili konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Kürsüde bir zarar olduğunu öğrendim, onun da kendisinden tazmini yapılır" dedi.

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ÇEKİÇLE CEP TELEFONUNU KIRDI

TBMM Genel Kurulunda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında söz alan CHP'li Erbay, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemenin özellikle gençleri ilgilendirdiğini belirterek, "Buradan 2023 yılında Türkiye'nin kaderini belirleyecek 18-19-20 yaşında ilk defa oy kullanacak kardeşlerime seslenmek istiyorum; istediğiniz yere tatile gidemiyor, istediğiniz yemeği yiyemiyorsunuz, istediğiniz tableti, kıyafeti alamıyorsunuz. Bunun sebebi bu AKP iktidarı ve onun peşine takılan MHP'dir. Tek özgürlüğünüz var, o da cebinizdeki telefonlar. Eğer buradaki yasa Meclis'ten geçerse o telefonlarınızı bu şekilde kırıp atabilirsiniz." diyerek beraberinde getirdiği çekiçle cep telefonunu kırdı.

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TBMM'de ilginç protesto! CHP'li vekil çekiçle cep telefonunu kırdıTBMM'de ilginç protesto! CHP'li vekil çekiçle cep telefonunu kırdı

"BU TÜR HAREKETLER KABUL EDİLEMEZ"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, milletin kürsüsünde bu tür hareketlerin kabul edilemeyeceğini söyleyerek, Erbay'a tepki gösterdi.

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MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise görüşmeler sırasında fiili bir durumun yaşandığını, Genel Kurul Salonu'na getirilen çekicin, bir başka niyetle de kullanılmasının mümkün olduğunu ifade etti.

Yapılan davranışın bir yaptırıma tabi tutulmaması halinde ilerleyen süreçte başkaca kesici ve yaralayıcı materyallerin Genel Kurul Salonu'na sokulmasının mümkün olabileceğini dile getiren Akçay, TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın durama sessiz kalmasına tepki gösterdi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar ise Erbay'ın niyetinin kötü olmadığının herkes tarafından müşahede edildiğini, ancak bu tür materyallerin Genel Kurul Salonu'na getirilmesinin doğru bir davranış olmadığını belirtti. Akar, bu tür davranışların tekrarı halinde ilgili disiplin maddelerini uygulayacağını söyledi.

MUSTAFA ŞENTOP: KÜRSÜDE BİR ZARAR OLDUĞUNU ÖĞRENDİM

Öte yandan konuyla ilgili olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın hareketinin kınama cezası gerektiren bir eylem olduğunu ifade eden Şentop," Öyle bir aletle Genel Kurul salonuna girmek de yanlış. Milletvekillerinin cihazdan geçmesi ve üzerinin aranması gibi bir durum söz konusu değil ama milletvekillerinin bilinç içinde hareket etmesi lazım. Kürsüde bir zarar olduğunu öğrendim, onun da kendisinden tazmini yapılır. Kürsüler şov yapmak için tasarlanmış yerler değil, başka arayışlar içine girmek yanlış" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP cep telefonu çekiç tbmm
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
telefon siyaseti yapsınlar bunlarda anca cehape neye yarar herşeye muhalefet olmaktan başka
MAAŞINDAN KESİLSİN..

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