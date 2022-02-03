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Ceren Hindistan davayı kazandı! "Ben hiçbir zaman kaybetmem"

03.02.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı Ümit Aslan ile olaylı şekilde ayrılan ve ayrıldıktan sonra kızlarıyla ilgili sorunlar yaşayan Ceren Hindistan kızının velayetini kazandı. Ceren Hindistan davadan sonra Instagram hesabından kötü yorum yapanları hedef aldı.

Ceren Hindistan davayı kazandı! "Ben hiçbir zaman kaybetmem"

Ceren Hindistan, yıllar önce iş insanı Ümit Aslan'la yaşadığı ilişkide bir kız çocuğu sahibi olmuştu. Ümit Aslan, altı yaşındaki kızı Arya'nın annesi oyuncu Ceren Hindistan’a velayet davası açmıştı. Kızının böbrek rahatsızlığı olduğunu ve uzun süre tedavi gördüğünü söyleyen baba Ümit Aslan, Hindistan’ın kızına bakamadığını iddia etmişti.

Gerçekleşen davada mahkeme, baba Ümit Aslan’ın velayetin değiştirilmesi ya da ortak velayet düzenlemesi talebini reddetti. Mahkeme, babanın belli günlerde çocuğuyla şahsi ilişki kurması için yatısız görmesine karar verdi.

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Kararın ardından Ceren Hindistan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kendisini eleştirenlere cevap veren Hindistan şu mesajı yayınladı:

"BEN KAYBETMEM"

"Ben her zaman kazanırım demiştim. Nerede şu fütursuzca, hadsizce anneliğimi eleştiren sözde magazin yorumcuları! Biri çıkıp da sağlık konusunda hekim gibi konuşuyordu. Diğeri davanın hakimi gibi konuşuyordu! Neredesiniz? Aldınız mı cevabınızı? Ben hiçbir zaman kaybetmem.

O sizin dedikodu masalarınızda, magazin adı altında benim anneliğimi eleştirip ve çocuğumun adını o ağzınıza pelesenk edip, yargı dağıtıp konuştuğunuz takdirde bir daha sükûnetimi korumam. Benim anneliğimi eleştirecek kişi, kimliğinde anne adı Ceren Hindistan yazan o melektir. Sizin haddinize değil, dış kapının mandalları.”

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Ceren Hindistan
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