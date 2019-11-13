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Cesedi görmek için birbirleriyle yarıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 14:36 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti. Çevrede toplanan meraklı vatandaşlar, cesedi görmek için demirlere tırmandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi İyilik sokak üzerinde meydana gelen olayda, A.E., 11. katın penceresinden aşağı düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaptığı kontrollerde A.E.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı duyan A.E.’nin yakınları, sinir krizi geçirdi. A.E.’nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

GÖRMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Öte yandan polis ekipleri çevrede inceleme yaparken meraklı vatandaşlar ise çalışmaları incelemek için birbiriyle yarıştı. Toplanan kalabalıktaki bazı vatandaşlar, cesedi görebilmek için polisin tüm uyarılarına rağmen apartman demirlerine tırmandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri ceset

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