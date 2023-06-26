HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören inanamadı! 50 TL'lik ücret sosyal medyada gündem oldu, harekete geçildi

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören inanamadı! 50 TL'lik ücret sosyal medyada gündem oldu, harekete geçildi

26.06.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaların ısınması ve 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla tatilcilerin en gözde yerlerinden biri olan Çeşme yine doldu taştı. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Çeşme'deki tuvalet fiyatı gündem yarattı. 50 TL'lik ücreti görenler gözlerine inanamazken, söz konusu fotoğraf karesi sosyal medyada çok paylaşıldı. İddialarla ilgili harekete geçildi.

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören inanamadı! 50 TL'lik ücret sosyal medyada gündem oldu, harekete geçildi

Yazın gelmesiyle dolap taşan Çeşme, lahmacum fiyatı, şezlong ücreti sonrası bu kez de yüksek tuvalet fiyatıyla gündeme geldi. 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla nüfus yoğunluğunun tavan yaptığı İzmir'in gözde ilçesinde paylaşılan bir fotoğraf karesi sosyal medyada çok konuşuldu.

ÇEŞME'DE TUVALET ÜCRETİ 50 TL

Twitter'da yapılan bir paylaşıma göre Çeşme'de tuvalet ücreti 50 lira oldu. Söz konusu paylaşımda "Az önce çektim konum Çeşme" ifadeleri yer aldı.

HAREKETE GEÇİLDİ

Söz konusu fotoğraf karesi sosyal medyada gündem yaratırken, iddialarla ilgili harekete geçildi.

'Pide, lahmacun, börek' talimatı gündem oldu! Bakanlıktan açıklama geldi 'Pide, lahmacun, börek' talimatı gündem oldu! Bakanlıktan açıklama geldi
Bodrum'un yaz tarifesi yine cep yakıyor! İşte güncel fiyatlar Bodrum'un yaz tarifesi yine cep yakıyor! İşte güncel fiyatlar

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Proje Danışmanı olan Emrah Bozyel, söz konusu paylaşımın altına "Adresini, dm üzerinden bana yollar mısınız rica etsem" yorumunda bulundu.

1

Daha öncede gastronomi yazarı Vedat Milor, popüler tatil bölgesi İzmir’in Çeşme ilçesi için yapılan “fake müşteri” ilanını paylaşmıştı. Bodrum’da ise bazı plajlarda şezlong kiraları 26 bin lirayı görmüş, fiyatların yüksekliği çok konuşumluştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O rapora sert tepki! 'Teröristleri aklamaya...'O rapora sert tepki! 'Teröristleri aklamaya...'
Zonguldak'taki yük gemisinde 'mayın' alarmı... Zonguldak'taki yük gemisinde 'mayın' alarmı...
Aracını park etti... Polis aradı, geldiğinde gözlerine inanamadı!Aracını park etti... Polis aradı, geldiğinde gözlerine inanamadı!
Anahtar Kelimeler:
tuvalet çeşme

En Çok Okunan Haberler

Ev sahibi ve kiracılara kötü haber! Yüzde 30 zam...

Ev sahibi ve kiracılara kötü haber! Yüzde 30 zam...

Borç yapılandırmasında son günler

Borç yapılandırmasında son günler

Ankara'da iğrenç olay! Öfkeli kalabalık spor salonunu bastı

Ankara'da iğrenç olay! Öfkeli kalabalık spor salonunu bastı

Canlı yayında skandal sözler! Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı

Canlı yayında skandal sözler! Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı

Wagner krizinin hedefindeki isimdi! İsyandan sonra ilk kez görüntülendi

Wagner krizinin hedefindeki isimdi! İsyandan sonra ilk kez görüntülendi

İşte istediği büyükşehirler

İşte istediği büyükşehirler

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aylar sonra 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

Aylar sonra 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

Zamanınız da enerjiniz de size kalsın! Philips süpürgede 700 TL indirim

Zamanınız da enerjiniz de size kalsın! Philips süpürgede 700 TL indirim

Her satırı korkunç! Saplantılı aşık kıskançlık krizine girdi

Her satırı korkunç! Saplantılı aşık kıskançlık krizine girdi

Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

Eşyalarınızı güvenle yanınızda taşıyın! Pierre Cardin çantadaki indirimi kaçırmayın

Eşyalarınızı güvenle yanınızda taşıyın! Pierre Cardin çantadaki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.