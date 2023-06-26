Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören inanamadı! 50 TL'lik ücret sosyal medyada gündem oldu, harekete geçildi

Yazın gelmesiyle dolap taşan Çeşme, lahmacum fiyatı, şezlong ücreti sonrası bu kez de yüksek tuvalet fiyatıyla gündeme geldi. 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla nüfus yoğunluğunun tavan yaptığı İzmir'in gözde ilçesinde paylaşılan bir fotoğraf karesi sosyal medyada çok konuşuldu.

ÇEŞME'DE TUVALET ÜCRETİ 50 TL

Twitter'da yapılan bir paylaşıma göre Çeşme'de tuvalet ücreti 50 lira oldu. Söz konusu paylaşımda "Az önce çektim konum Çeşme" ifadeleri yer aldı.

HAREKETE GEÇİLDİ

Söz konusu fotoğraf karesi sosyal medyada gündem yaratırken, iddialarla ilgili harekete geçildi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Proje Danışmanı olan Emrah Bozyel, söz konusu paylaşımın altına "Adresini, dm üzerinden bana yollar mısınız rica etsem" yorumunda bulundu.

Daha öncede gastronomi yazarı Vedat Milor, popüler tatil bölgesi İzmir’in Çeşme ilçesi için yapılan “fake müşteri” ilanını paylaşmıştı. Bodrum’da ise bazı plajlarda şezlong kiraları 26 bin lirayı görmüş, fiyatların yüksekliği çok konuşumluştu.

