Bodrum'un yaz tarifesi yine cep yakıyor! Hamburger 600, lahmacun 450 TL

Türkiye'nin en ünlü tatil yerlerinden Bodrum, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Her yıl tartışmalara neden olan kentteki fiyatlar, bu yıl da gündeme oturdu. Haziran itibarıyla güncellenen yiyecek içecek fiyatları, görenleri şaşkına çevirdi.
Bodrum'da bu yıl tek gecelik otel fiyatları 50 bin TL'ye kadar yükselirken, beach clublara giriş ücretleri de 250 liradan başlayıp 5 bin liraya kadar çıkabiliyor.
Geçtiğimiz yıl plajlardaki lüks işletmelerde 200 TL olan bir lahmacun fiyatı ise bu yıl 450 TL'ye yükseldi. Tatilcilerin en çok tercih ettiği yiyecekler arasında bulunan hamburger fiyatı ise 600 TL'ye çıktı.
En çok tercih edilen tatlılar arasında gelen tiramisu bin 250 TL olurken, içeceklerde ise, ayran 190 TL, Çay 50 TL olarak ön plana çıktı.