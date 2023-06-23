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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Pide, lahmacun, börek' talimatı gündem oldu! İddialara Bakanlıktan yalanlama geldi

23.06.2023 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün pide, börek, lahmacun gibi ürünlerden artık numune almayacağı iddiası gündem yaratırken, konuyla ilgili Bakanlıktan açıklama geldi. Söz konusu iddiaları net bir dille yalanlayan Bakanlık, "Tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına yönelik Bakanlığımızca her türlü kontroller aksatılmadan devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Pide, lahmacun, börek' talimatı gündem oldu! İddialara Bakanlıktan yalanlama geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 81 ile gönderdiği talimat gündem oldu. Söz konusu talimatta pide, börek, lahmacun gibi ürünlerden artık numune almayacağı kararının olduğu iddia edildi. Çıkan haberler üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

BAKANLIKTAN YALANLAMA: "GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Yapılan açıklamada “Bazı basın ve yayın kuruluşlarında, Bakanlığımız tarafından taşraya gönderilen talimata göre pide, börek, lahmacun gibi ürünlerden artık numune alınmayacağı ve bu ürünlerde hiçbir analiz yapılmayacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.” denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı açıklaması şöyle:

"Bazı basın ve yayın kuruluşlarında, Bakanlığımız tarafından taşraya gönderilen talimata göre pide, börek, lahmacun gibi ürünlerden artık numune alınmayacağı ve bu ürünlerde hiçbir analiz yapılmayacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

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Bakanlığımızca yıllık numune alma denetim programına göre toplu tüketim yerlerinde hem yemek harcından hem de son üründen numune alınmaktadır. Ancak henüz son ürün haline getirilmemiş ve hazırlanmasında sebze, kırmızı et, kanatlı eti, balık vb. bileşenler kullanılabilen pide, börek, lahmacun gibi ürünlerin harçlarından numune alınması zaman zaman yanlış değerlendirmelere sebep olmaktadır.

Pide, lahmacun, börek vb. ürünler et ürünleri kapsamında değil yemek kategorisinde yer alan ürünlerdir. Bu ürünlere bitkisel (sebze, meyve) ve hayvansal (kırmızı et, kanatlı eti, balık vb.) bileşenler katılabilmektedir. Hatta tüketici taleplerine göre farklı bileşenler de kullanılabilmektedir. Bu nedenle henüz hazırlık aşamasında olan bir gıda için değerlendirme yapmak yanlış uygulamalara neden olabilmektedir.

Söz konusu talimat; toplu tüketim yerlerinde pide, lahmacun, börek gibi ürünlerin harcında kanatlı eti hariç tek tırnaklı ve domuz eti aranmasına dair kontrollere devam edilmesi, son üründe ise tek tırnaklı ve domuz eti dahil tüm kontrollerin yapılması yönündedir.

Toplu tüketim yerlerinde tüketicilere sunulan her türlü gıda maddelerinin bileşenlerinin kontrol görevlilerimize ve talep etmeleri halinde tüketicilere bildirilmesi zorunludur.

Tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına yönelik Bakanlığımızca her türlü kontroller aksatılmadan devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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Tarım ve Orman Bakanlığı Lahmacun börek pide

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