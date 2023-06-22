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'Çeşme' detayı... İnsan kasabı Saparmurat, polislerden bir bardak su istedi her şeyi anlattı! 'O erkeği de öldürecektim...'

22.06.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, son günlerde İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan vahşi cinayeti konuşuyor. Saparmurat Hallyev isimli insan kasabı, 10 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisini, iki kızını ve o kızlardan birinin erkek arkadaşını katletmiş daha sonra da cesetlerini parçalayıp derin dondurucuya koymuştu. Katilin ifadesinde kan donduran detaylar ortaya çıktı.

'Çeşme' detayı... İnsan kasabı Saparmurat, polislerden bir bardak su istedi her şeyi anlattı! 'O erkeği de öldürecektim...'

Türkiye, İzmir'de yaşanan vahşeti konuşuyor. Türkmenistan uyruklu 4 kişiyi öldürüp cesetlerini parçalayarak evde derin dondurucu ve buzdolabına koyan şüphelinin hiçbir pişmanlık belirtisi göstermediği aktarıldı. Sorgusunda katil zanlısı bir bardak su istedikten sonra cinayeti baştan sona kadar anlattı. "Pişman değilim, kadınla birlikte diğer erkeği de öldürecektim" diyen katilin Çeşme'ye dönüp para biriktirdikten sonra yurt dışına kaçma planı hazırlığı içinde olduğunu söylediği öğrenildi.

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DERİN DONDURUCUDA 4 CESET BULUNDU

Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki iki katlı evde yaşayan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyarova ve Laçin Geldiyarova'yla Ruslan Kerimov adlı erkekten haber alamayan yakınları 18 Haziran'da durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giren ekipler, derin dondurucuda 4 ceset buldu. Evdeki inceleme sonrası ölenlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cesetlerin tamamen parçalandığı, bu nedenle hangi cesedin kime ait olduğunun ise yapılacak DNA testi sonucunda belirleneceği ifade edildi.

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GÖZALTINA ALINDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 Haziran saat 11.00'de gelen ihbarın ardından yaklaşık bir saat içerinde şüphelinin kimliğini tespit etti. Hemen ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, mahalle halkı ile tek tek konuştu. İfadelerde şüphelinin derin dondurucu almak için adres sorduğunu öğrenen ekipler, kamera kayıtlarından yola çıkarak derin dondurucuyu aldığı Konak ilçesi İkiçeşmelik semtindeki spot eşya dükkanına gidip, iş yeri sahibinin ifadesine başvurdu. Ekipler ayrıca şüphelinin öldürdüğü kişilere ait cep telefonlarını toplayıp, Konak ilçesindeki Basmane semtindeki bir telefoncuya sattığını da belirledi.

Yapılan çalışmalar neticesinde çemberi iyice daraltan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yaklaşık 2 yıldır Çeşme ilçesinde inşaatlarda çalıştığını belirledi. İlçede şüphelinin gidebileceği noktaları takibe alan polis, Şifne Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında beklemeye başladı. Yaklaşık 30 saat süren nöbetin ardından şüphelinin gelmesiyle harekete geçen ekipler, Haliyev'i önceki gün yakalayıp, gözaltına aldı. Haliyev, yanındaki suç aletini de polislere teslim etti.

160 PARÇAYA BÖLDÜ

Katil zanlısı Saparmurat Haliyev'in öldürdüğü 4 kişiyi toplam 160 parçaya böldüğü öğrenildi. Ruslan Kerimov'u cansız bedenini 60 parçaya bölen Saparmurat Haliyev'in, öldürdüğü kadınları derin dondurucuya, erkeği ise buzdolabına koyduğu belirlendi. Derin dondurucudaki kadın cenazelerinin çözülmesinin zaman aldığı da ifade edildi. Haliyev'ıin geçmişte kasaplık yaptığı belirtildi. Polisteki İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haliyev tutuklandı. Haliyev'e yardım ettiği ileri sürülen 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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"DİĞER ERKEĞİ DE ÖLDÜRECEKTİM"

Yeni Asır'ın haberine göre soğukkanlılığı ile polisleri bile şaşırtan Hallyev sorgusunda "Pişman değilim, kadınla birlikte diğer erkeği de öldürecektim" dedi. Aldatma şüphesi ile cinayetleri işlediğini belirten katilin "Bir mesaj yakalamadım, bana karşı davranışları değiştiği için onu uyardım defalarca... Tavırlarına devam ettiği için şüphelendim ve öldürdüm" dediği öğrenildi.

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ÇEŞMEYE DÖNÜP...

Cinayet silahıyla yakalanan katilin sorgusunda hiçbir pişmanlık belirtisi göstermeden bir bardak su istedikten sonra cinayeti tüm detay ve ayrıntıları saniye saniye anlattığı ve Çeşme'ye dönüp para biriktirdikten sonra yurt dışına kaçma planı hazırlığı içinde olduğunu söylediği öğrenildi.

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cinayet İzmir çeşme

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